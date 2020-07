Le pagelle del Cagliari - Difesa in difficoltà, Ionita perde il pallone del 2-0, Joao Pedro ci prova

vedi letture

Risultato finale: Sampdoria-Cagliari 3-0

Cragno 5,5 - Incassa tre gol ma non ha colpe. Per il resto pochi sussulti per il portiere rossoblu.

Walukiewicz 5 - Si fa prendere il tempo da Gabbiadini in occasione della rete del vantaggio della Samp (Dal 56’ Faragò 5,5 - Mette in mostra qualche buona sgroppata a destra ma nella fase difensiva commette qualche sbavatura di troppo).

Pisacane 5 - Anche lui non è perfetto in occasione delle rete del vantaggio della Sampdoria. Sul 2-0 arretra troppo lasciando Bonazzoli il tiro dalla distanza.

Carboni 5 - Non inizia malissimo ma poi viene trascinato nella serata nera della difesa rossoblu. In occasione del raddoppio della Sampdoria è sorpreso dall’errore di Ionita nel retropassaggio.

Nandez 5,5 - Non stringe su Jankto in occasione del vantaggio, crea comunque due sussulti ad Audero con altrettante conclusioni dalla distanza. Dalla sua parte Augello però prende campo in più di un’occasione.

Ionita 4,5 - Viene sorpreso dal dinamismo del centrocampo blucerchiato. Pressato da Linetty consegna il pallone per il contropiede da cui nasce il raddoppio di Bonazzoli (Dal 46’ Ferreiro 6 - Entra e fa valere la sua velocità. E’ protagonista di due slalom ma nel primo caso mette fuori di poco, sul secondo è bravo Augello a salvare in prossimità della linea di porta).

Rog 5,5 - Si muove molto in mezzo al campo sganciandosi anche verso la conclusione dal limite dell’area di rigore. Nella ripresa cala di intensità.

Lykogiannis 5 - Si fa vedere sulla fascia sinistra duellando con Depaoli andando spesso al traversone. Stringe poco su Bonazzoli in occasione del 3-0 e cala vistosamente nella ripresa.

Birsa 5 - Si muove fra le linee ma non riesce a creare pericoli alla porta di Audero, si vede pochissimo (Dal 77’ Mattiello sv).

Ragatzu 5 - Pochi spunti per l’attaccante rossoblu che viene controllato dalla difesa della Samp (Dal 46’ Joao Pedro 6 - Prova a spaventare Audero con una conclusione dalla distanza e lo chiama in causa nel finale con una girata in area di rigore).

Simeone 5 - Colley non gli lascia lo spazio giusto per colpire. Prova a divincolarsi dalla marcatura avversaria senza successo (Dal 77’ Paloschi sv).

Zenga 5 - La sua squadra ha pochi spunti offensivi e si dimostra troppo fragile nella zona difensiva. Prova a cambiare qualcosa nei primi minuti della ripresa ma il Cagliari incassa il secondo stop in quattro gare.

RILEGGI LA DIRETTA TESTUALE DELLA PARTITA

RILEGGI LA CRONACA DELLA GARA