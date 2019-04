Le pagelle del Cagliari - Pavoletti da 9 di testa. Pellegrini ingenuo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

TORINO-CAGLIARI 1-1 - 52' Zaza, 78' Pavoletti

Cragno 6.5 - Pronto su Ansaldi e Baselli nei primi dieci minuti, su un'incornata di Meïté nella ripresa. Nulla può sulla conclusione da distanza ravvicinata di Zaza. Rivedibile in uscita.

Padoin 5.5 - Generoso, dà una mano in fase di spinta ma dalle sue parti Ansaldi è un brutto cliente e in occasione del vantaggio del Torino non è esente da colpe.

Pisacane 5.5 - Zaza è lasciato libero in occasione del gol del vantaggio. Una macchia in partita condotta con ordine.

Klavan 6 - Rivede il campo dopo quasi quattro mesi, venendo preferito a Romagna. Ci mette il fisico in più di un'occasione, risultando efficace ma non bellissimo.

Pellegrini 5 - Commette un'ingenuità che rischia di costar caro, spingendo in area Izzo. Irrati lo grazia. A nove minuti dalla fine trova il secondo giallo in modo evitabile, entrando duro su Ola Aina.

Faragò 6 - Raddoppia anche in difesa, prende falli, si sgancia per crossare. Prova generosa.

Cigarini 6.5 - Generoso e geometrico. Splendido l'assist per l'1-1 di Pavoletti. Scherma anche davanti alla difesa, riuscendo anche a far partire un'azione quando è per terra. Nel finale prova il colpo grosso dalla distanza.

Ioniță 6 - Dopo pochi minuti può aprire le danze, trovando la traversa a negargli la gioia del gol. Per il resto prestazione attenta. (dal 73' Birsa 6 - Dà una mano alla manovra offensiva).

Barella 6 - Parte malissimo, facendosi ammonire ingenuamente dopo un minuto. Le azioni di contropiede del Cagliari passano sempre dai suoi piedi, suggerisce Ioniță e João Pedro che sono poco sfortunati e poco precisi davanti. Rischia di farsi seriamente male, ma stringe i denti e resta in campo a dettare il gioco offensivo. Nel finale prende il cartellino rosso.

João Pedro 5.5 - Molle davanti, come la sua conclusione alla fine del primo tempo che poteva portare avanti i suoi. (dal 65' Cerri 6 - I suoi kg e cm servono a tenere in apprensione i difensori granata, con tanti ringraziamenti da parte di Pavoletti).

Pavoletti 7 - Nel primo tempo sembra quasi che non ci sia, servito poco e nulla. Appena ha un'occasione di testa mette i brividi a Sirigu, alla seconda occasione pareggia i conti ancora di testa. Nove gol nel gioco aereo in questo campionato, 12 complessivi. E solo Sirigu e pochi centimetri gli negano un'altra rete. (dall'85' Lykogiannis sv).