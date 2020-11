Le pagelle del Cagliari - Sottil, che impatto. Nandez MVP, Godin si sta inserendo. Zappa si farà

Cragno 6 - Non è mai sollecitato, la Sampdoria calcia una sola volta in porta in tutta la partita e non lo riesce neanche ad impegnare.

Zappa 6,5 - Un altro classe '99 che giornata dopo giornata sta diventando un rimpianto per l'Inter. Anche contro la Samp il giovane terzino è impeccabile in ambo le fasi, non sbagliando nulla nelle diagonali e arrivando anche più volte al cross. Dal 90' Pisacane s.v.

Walukiewicz 6 - Accanto a Godin sta crescendo eccome. Un solo errore nel finale, per il resto non ha problemi contro un attacco sterile.

Godin 6,5 - Dopo un avvio complicato in cui piccoli peccatucci vengono commessi, si sveglia e diventa il leader difensivo della squadra. Almeno due chiusure provvidenziali nella ripresa e un apporto importante anche dal punto di vista del temperamento e dell'aiuto ai più giovani compagni.

Lykogiannis 6 - Trova il giusto equilibrio tra le due fasi e nella ripresa sfiora il gol con un bel tiro da fuori.

Marin 5 - Dovrebbe essere il faro del centrocampo, invece lui per primo si vede poco, troppo poco e quindi non accende la luce. Ancora non incide sulle geometrie della squadra. Deludente. Dal 46' Sottil 6,5 - Il cambio decisivo, ha un grande impatto. Con la sua freschezza dà nuova verve all'attacco. Va anche in rete, ma l'arbitro gli annulla il gol.

Nandez 7,5 - E' uno dei migliori centrocampisti del campionato e lo dimostra. Bellissimo lo slalom in occasione del suo gol, quando con un tocco manda al bar Candreva e Yoshida e resta freddo davanti ad Audero. Per il resto rifiniture coi tempi giusti e tanto spirito di sacrificio in fase difensiva. Dal 91' Caligara s.v.

Ounas 6 - Alla prima da titolare ripaga la fiducia di Di Francesco. Con la sua velocità prova spesso a strappare sulla fascia, cercando di creare superiorità numerica. Il VAR gli annulla il primo assist in rossoblù.

Joao Pedro 7 - Cinque gol nelle ultime cinque partite e dopo sette giornate uno score pari solo a quello di Gigi Riva nel 1968/69. E' il leader tecnico del Cagliari e si vede: un palo, una rete

Rog 5,5 - Regala un'occasione clamorosa a Jankto e Quagliarella nella ripresa, per sua fortuna non sfruttata. Dà qualità e quantità in campo, ma non deve più segnere la lampadina.

Simeone 6,5 - Gara complicato in mezzo ai due fisici centrali della Samp. Non va a segno e per una volta non ci va manco vicino, ma regala un gran bell'assist a Nandez e svolge un lavoro dispendioso per tutta la gara. Dall'87' Pavoletti s.v.

Eusebio Di Francesco 6,5 - Lascia in panchina Sottil e a sorpresa schiera Rog sulla fascia per non concedere spazi sulla sinistra, con Nandez nei due mediani. La scelta si rivela azzeccata. Poi l'espulsione di Augello gli rende la vita più semplice e lui la sfrutta inserendo un attaccante in più (Sottil) per togliere di mezzo l'unico spento del primo tempo (Marin).