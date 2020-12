Le pagelle del Celtic - Barkas disattento su Calhanoglu, pericolosi gli attaccanti

Risultato finale: Milan-Celtic 4-2

Barkas 5: con i piedi rischia fin troppo, come quando regala un pallone ad Hauge ma i rossoneri non riescono a concludere. E si fa sorprendere pure da Calhanoglu sul suo palo.

Elhamed 5.5: Hauge è in serata di grazia, il terzino non riesce a contenere la furia del norvegese: puntualmente perde il duello, che sia in fase offensiva o difensiva.

Bitton 5.5: qualche disattenzione di troppo, guida una retroguardia che esce da San Siro con quattro gol sul groppone.

Ajer 6: specialmente nella ripresa prende coraggio e fa vedere grande personalità, portando palla e recuperando diversi palloni.

Laxalt 6: vive una sfida speciale, contro la sua ultima squadra in Italia. Fatica a tenere Castillejo, va un po' meglio quando si tratta di attaccare e nel complesso tiene alta l'attenzione.

McGregor 5.5: ha sui piedi un'ottima occasione, ma calcia troppo centralmente. Fa un discreto lavoro di filtro davanti alla difesa.

Brown 6.5: è l'uomo ovunque del Celtic, lo si trova a pressare in tutte le zone della mediana sui dirimpettai rossoneri (dal 78' Soro sv).

Christie 6: illuminante il passaggio filtrante per Edouard per il raddoppio che ha fatto sognare il Celtic, poi dopo l'ammonizione scompare dai radar. Si rivede con una punizione sulla quale Donnarumma è costretto a superarsi (dall'86' Klimala sv).

Rogic 6: tempi giusti per il pressing su Krunic e per conquistare il pallone per lo 0-1, pochi minuti dopo va vicino alla doppietta personale. Cala alla distanza (dal 67' Ntcham 5.5: non entra benissimo in partita, senza riuscire a lasciare il segno).

Frimpong 6.5: offre un contributo importante alla squadra, puntando spesso e volentieri Hernandez e mandandolo in difficoltà.

Edouard 6: ottima l'intesa con Christie quando lo manda in porta per il raddoppio: bello il tocco sotto per superare Donnarumma