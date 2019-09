Le pagelle del Chievo - Djordjevic si conferma, Giaccherini sfortunato

Venezia-Chievo 0-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Semper 6,5 - Risponde presente, con un intervento non banale, sul tiro di Zuculini a inizio gara. Poi tiene la situazione sotto controllo.

Dickmann 6 - Inizialmente soffre le discese di Felicioni, cresce nettamente nella ripresa. Preciso nel fornire a Djordjevic un assist da spingere solo a rete.

Cesar 6,5 -Si attacca a Montalto e lo va a prendere fin nella sua metà campo. Bada poco allo stile, ma è tremendamente efficace.

Vaisanen 6 - Ordinaria amministrazione oggi, con il Venezia che davanti fa veramente poco per via dell'inferiorità numerica. Di testa sfiora anche il gol.

Brivio 6,5 - Attento in difesa e propositivo quando deve aiutare la manovra offensiva.

Segre 6 - È l'ex di turno e sente particolarmente questa partita. Non tira mai indietro la gamba e va su tutti i palloni, anche se alcune volte è impreciso tecnicamente.

Esposito 6,5 - Buona prestazione. Quando può gioca di prima velocizzando bene la manovra e arriva anche alla conclusione con un destro potente. Già ammonito, nel primo tempo ha rischiato il rosso: per evitare problemi è stato sostituito all'intervallo (dal 46' Garritano 6 - Entra col piglio giusto, ha il cambio di passo fa male al Venezia.)

Obi 6,5 - In Serie B può fare la differenza, come oggi. Parte bene come intermedio sinistro, nella ripresa poi viene adattato come play basso davanti la difesa.

Giaccherini 7 - Freddo sotto porta per realizzare l'iniziale vantaggio a tu per tu con Lezzerini. È di una categoria superiore, ma per sfortuna sua e del Chievo è costretto ad abbandonare il campo a inizio ripresa a causa di un problema muscolare (dal 54' Vignato 6 - Fa vedere di avere la qualità, ma spreca la ghiotta occasione per calare il tris.)

Meggiorini 6,5 - Molto sveglio e intelligente nell'andare a recuperare palla dopo l'errore di Cremonesi. Altruista, poi, nel confezionare per Giaccherini l'assist dello 0-1. Nella ripresa sbaglia un gol tutto solo davanti a Lezzerini.

Djordjevic 7 - Non irresistibile nella prima frazione, poi ha il merito di segnare lo 0-2 che chiude definitivamente la partita. Nel finale manda anche in porta Vignato, poco freddo però sotto porta (dal 90' Rodriguez s.v.)