Le pagelle del Crotone - Magallan supera l'esame Belotti, l'attacco non incide

vedi letture

Cordaz 6 - Primo tempo da spettatore, il discorso non cambia nella ripresa. Viene salvato dal palo dopo una conclusione deviata.

Magallán 6,5 - Ingaggia un bel duello con Belotti e nel primo tempo vince nettamente la sfida col Gallo. La musica non cambia nella ripresa, l'ex Ajax è il migliore in campo dei suoi. Superato alla grande l'esame Belotti.

Marrone 6 - Buona gara in difesa, aiuta Magallan in marcatura su Belotti.

Luperto 5,5 - Macchia una buona prestazione con un rosso che lo costringerà a saltare la prossima sfida dopo la sosta.

Pereira 5,5 - Una bella conclusione al termine della prima frazione di gioco poi nulla più. (Dall'84' Rispoli S.V)

Benali 6 - Buona partita in entrambe le fasi

Cigarini 5,5 - Non era al meglio e si è visto. Prestazione incolore per l'ex Cagliari. (Dal 67' Petriccione 6 - Entra bene in partita, l'ex Lecce porta dinamismo in mezzo al campo.)

Vulic 6 - Passano pochi minuti e prende un giallo ingenuo per simulazione. (Dall'84' Siligardi S.V. Dall'88' Cuomo)

Reca 6 - Tanta corsa sulla fascia, ma quando arriva sul fondo non riesce a servire i suoi compagni in mezz' all'area.

Messias 5 - Si sveglia dopo 75 minuti e lascia partire una conclusione insidiosa. È l'unico lampo di una gara anonima.

Simy 5,5 - Ci mette il fisico, aiuta la squadra a restare alta, ma non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Sirigu.

Giovanni Stroppa 6 - Mette bene la squadra in campo: compatta, veloce, dinamica. Vince il duello a centrocampo e conquista così il pallino del gioco. Ottima mossa quella di francobollare Magallan su Belotti, chiudendo di fatto l'unica bocca di fuoco del Torino.