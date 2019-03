Le pagelle del Frosinone - Valzania dà la scossa. Difesa da rivedere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sportiello 6,5 - Incolpevole sulle due reti subite, si supera per negare a Farias il 3-0 a fine primo tempo.

Goldaniga 6 - Inizio da dimenticare, poi cresce e prende le misure agli avversari. Diverse buone chiusure nella ripresa.

Salamon 5,5 - Permette a Caputo e Farias di avvicinarsi troppo facilmente dalle parti di Sportiello.

Capuano 5 - Il più in difficoltà nel pacchetto arretrato di Baroni. Gli avversari gli vanno via con un po' troppa facilità in più di una circostanza. (Dall'85' Dionisi s.v.)

Paganini 5 - Passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, non riesce mai a incidere e a farsi vedere sotto porta. Ingenuo in occasione del rigore procurato.

Chibsah 5,5 - Come sempre ci mette impegno e determinazione. Un paio di palloni recuperati, ma fa molta difficoltà a contrastare il palleggio degli avversari. (Dal 60' Trotta 6 - Il suo ingresso rivitalizza il Frosinone. Si muove e non dà punti di riferimento ai difensori di casa).

Maiello 5,5 - Nel primo tempo ci capisce poco per la grande pressione e verve agonistica degli avversari. Nella ripresa aiuta i compagni nel tentativo (difficile) di rimonta.

Cassata 5 - Paga per tutti un primo tempo quasi disastroso. Baroni lo sostituisce all'intervallo. (Dal 46' Valzania 7 - Muscoli, corsa, recuperi e inserimenti continui. A impreziosire tutto, anche il gol che riapre la sfida nella ripresa).

Molinaro 6 - Di Lorenzo gli va via nel primo tempo in un paio di circostanze, ma ci mette poco a prendergli le misure. Bene anche in fase di spinta.

Ciano 6 - Il suo tiro, su cui Dragowski compie un vero miracolo, viene ribadito in rete da Valzania. Poi poco altro, ma è sempre il riferimento dei compagni.

Ciofani 6 - Lotta su ogni pallone e nella ripresa il suo lavoro sporco è utile alla squadra per sfiancare la difesa di casa, che concede qualche spazio in più.