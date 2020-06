Le pagelle del Genoa - Perin incolpevole, Pinamonti dà speranza. Centrocampo in affanno

vedi letture

GENOA-JUVENTUS 1-3

(76' Pinamonti; 50' Dybala, 56' Ronaldo, 73' Douglas Costa)

Perin 6.5 - Plastico su Dybala e Ronaldo, poi ancora reattivo sul portoghese nel primo tempo. Nella ripresa i protagonisti restano quelli, l'esito cambia: incolpevole sui bei gol del 10 e del 7 bianconeri, così come su quello di Douglas Costa.

Romero 6 - CR7 punge quando gira alla larga. Coriaceco, senza troppe sbavature.

Soumaoro 5,5 - Sulle palle aeree, meglio stargli lontano. Ma il duello con un non specialista come Dybala è semplice, per uno come lui. Troppo morbido, come tutta la retroguardia di Nicola, sul gol di Ronalo.

Masiello 5 - Esce leggermente in ritardo su Cristiano e il portoghese non perdona. Qualche incertezza qua e là.

Ghiglione 5,5 - Qualche abbozzo di iniziativa, non grandissima sofferenza su Danilo che spinge poco o punto. Niente di memorabile. (Dal 62' Barreca 5,5 - Douglas Costa appena entrato è una brutta bestia. In teoria sarebbe fresco anche lui, il brasiliano lo lascia sul posto e segna. ).

Behrami 5,5 - Fuori giri sul gol di Dybala che apre e forse chiude la sfida. Meglio quando sforna palloni in avanti.

Schone 5,5 - Regista ma di marcatura sui portatori di palla avversari, esce per evitare il secondo giallo e per qualche pallone perso di troppo. (Dal 46' Lerager 5 - Dieci minuti per toccare il primo pallone. Non suona esattamente la carica).

Cassata 5 - Gara da mal di testa sull'uruguaiano Bentancur, che lo sovrasta in qualsiasi fondamentale. (Dal 78' Pandev 5,5 - La Juve è la sua vittima preferita, gioca troppo poco per bucarla).

Sturaro 6 - Tiene botta su Cuadrado: mica scontato, anche se lo conosce benissimo. (Dal 75' Biraschi 6 - Suo il cross da cui nasce il gol di Pinamonti. Buon impatto).

Favilli 5 - Qualche bel movimento, si presenta anche dalle parti di Szczesny. Ma, troppo veemente sulle caviglie dei difensori bianconeri, rischia il rosso dopo mezz'ora e Nicola lo toglie per precauzione. (Dal 46' Sanabria 6 - Una ventata di freschezza. Non fa sfracelli, ma risveglia il Grifone dormiente).

Pinamonti 6,5 - È l'uomo della speranza. Segna il 3-1 che vale accorciare le misure ma non basta per agguantare i campioni d'Italia. Un messaggio, anche a chi lo segue sul mercato.

Nicola 5,5 - Il suo Genoa fa quel che può, contro una squadra oggettivamente superiore. Prudente (probabilmente a ragione) sui cambi, non sbaglia e indovina anche l'ingresso di Sanabria. Anche contro la prima della classe, però, serve qualcosa in più

.