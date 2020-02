Le pagelle del Milan - Ibra è mostruoso, Conti ha due gol sul groppone

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

INTER-MILAN 4-2

Donnarumma 6,5 - Sui gol non ha colpe, anzi. In compenso toglie le castagne dal fuoco in più di una circostanza, in particolare su Vecino nella prima frazione.

Conti 5 - Non ha grande spinta sulla sua fascia, lui e Young non riescono ad avere la meglio l'uno sull'altro. Sul gol di Vecino tiene in gioco Alexis Sanchez, poi si dimentica Lukaku sul 4-2. Due gol sul groppone.

Kjaer 6 - Dove non arrivano le gambe, c'è il mestiere. Non sfigura, anche perché sui gol non ha molte colpe.

Romagnoli 6 - Difende su Lukaku e non è semplice. È in leggero ritardo su de Vrij sul 3-2, ma la giocata dell'olandese è davvero da centravanti.

Hernandez 6 - Come al solito mette a ferro e fuoco la sua fascia, soprattutto nel primo tempo. Poi però va a scemare, come tutto il Milan (dall'80' Leao s.v.).

Castillejo 6,5 - Gioca un'ottima gara, perché sulla destra trova molte volte il fondo. Suggerisce a Ibra il colpo di testa per la sponda dell'1-0.

Kessie 5,5 - Corre molto, ma non ha grande incidenza. Nel primo tempo riesce a togliere i rifornimenti, puntando molto su Brozovic (dall'83' Paqueta).

Bennacer 5,5 - Segue l'andamento della squadra rossonera, discreto nel primo tempo e un pelino assente nel secondo.

Calhanoglu 6 - Pronti, via e prende un palo dalla distanza, mettendo i brividi a Padelli. Poi cresce, giocando un ottimo primo tempo. Poi svanisce.

Rebic 6 - Grande rapidità, molta forza, qualche volta è intermittente. Comunque un ottimo cavallo (dall'84' Bonaventura).

Ibrahimovic 8 - Mostruoso. Da fermo è l'unico a determinare qualcosa per il Milan, completamente aggrappato a lui. Fa l'assist, segna il 2-0, poi colpisce il palo da un passo, vicinissimo al 3-3.