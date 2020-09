Le pagelle del Milan - Ibra è un Diavolo, Calabria e Hernandez sfrecciano

Milan-Bologna 2-0

(35' e 51' Ibrahimovic)

G. Donnarumma 6,5 - Un solo vero intervento dei suoi, nel finale, su Skov Olsen. Poi chiude anche su Sansone, nel complesso c'è sempre.

Calabria 7 - E meno male che doveva partire. Attento dietro, propositivo in avanti. Pulito e in crescendo, fino al disimpegno col tacco nel finale. Costringe Barrow a girare per altri lidi, e anche Palacio fatica quando si allarga dalle sue parti. San Siro lo applaude, giustamente.

Kjaer 6,5 - Guida il giovane collega italiano, blindando a doppia mandata la difesa rossonera. Quando esce la differenza si sente. (Dal 71' Duarte 6 - I tanti cambi stravolgono l'assetto arretrato del Diavolo. Non è il danese e si vede).

Gabbia 6,5 - Fosse attaccante, sbloccherebbe la gara a metà primo tempo sul fortunoso assist di Rebic. Dato che di mestiere fa il difensore, quello non gli riesce. In compenso, sfodera una prestazione positiva. Con qualche pecca e alcune sbavature, sì. Ma perdonabili e non solo per la giovane età.

Hernandez 7 - Un assist, un gol sfiorato. Trotta che è una bellezza, svernicia De Silvestri sulla fascia di competenza. Per i rossoneri, una bella conferma.

Kessie 6,5 - Non è solo forza fisica, ma è tanta forza fisica. Tiene in piedi e sulle spalle il centrocampo rossonero. (Dal 77' Tonali 6 - 13 minuti e 18 palloni toccati. Tradisce un minimo di emozione, buona la prima).

Bennacer 7 - La cosa migliore è il rigore conquistato che vale il 2-0, ma c'è tanto altro. Pioli non lo toglie fino all'ultimo e non è un caso: dà regia e qualità, ha senso della posizione versatilità. Difende e attacca. (Dall'86' Krunic s.v.).

Castillejo 5,5 - Sbatte su Dijks, in tutti i sensi. Affonda poco e finisce anche dolorante, costretto a uscire durante l'intervallo. (Dal 45' Saelemaekers 6,5 - Chiude causando l'espulsione di Dijks che è una sorta di triplice fischio anticipato. Più sprint e verve rispetto allo spagnolo).

Calhanoglu 6 - In crescendo, prima di uscire sforna un assist dei suoi. Si vede poco nei momenti decisivi, mette al servizio dei compagni la qualità di sempre ma stasera non è lui a brillare. (Dal 71' Brahim Diaz 6 - All'esordio in A, regala un paio di spunti interessanti. Da rivedere, ovviamente).

Rebic 6,5 - Spinge e scatta, pasticcia in un paio di occasioni ma in una gli va persino bene. Non letale come a fine campionato, ma comunque ficcante.

Ibrahimovic 7,5 - Gallina vecchia a chi? Di sicuro fa buon brodo. Lo lasciano staccare da solo e non perdona, poi infila nel sette un rigore arrivato su grazioso e gradito omaggio. Nel mezzo, un paio di fucilate disinnescate da Skorupski. E tutti i palloni giocati dal Diavolo passano da lui: luciferino, soprattutto per gli avversari.

Pioli 7 - Manda in campo, per quanto possibile, il solito Milan e ottiene il solito risultato. Attenzione ad abituarsi a vincere: rischia di smentire Maldini che nel pre-partita ha escluso la Champions come obiettivo vero e proprio. Può arrivarci, se continua così. Con una mano dal mercato: oggi gli mancava un difensore, ha saputo farne a meno ma non può mettere toppe per sempre.