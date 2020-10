Le pagelle del Milan - Ibra, sono già sei in tre partite. Tatarusanu fa rimpiangere Donnarumma

vedi letture

Tatarusanu 5 - Un buon portiere fa tutta la differenza del mondo. Non che l'ex viola sia inaffidabile, ma l'errore sul gol di Dzeko, a questi livelli, è imperdonabile. Insicuro anche nella ripresa in più di un'occasione

Calabria 6 - Comincia molto bene, aggressivo e senza paura. Poi la Roma comincia ad attaccare e fa fatica a tenere Spinazzola e Mkhitaryan. Molto meglio nella seconda frazione, gli avversari non lo saltano mai.

Kjaer 6,5 - Sempre più leader della difesa, un punto di riferimento imprescindibile. Salva un paio di situazione complicate, colpisce un palo clamoroso alla mezzora.

Romagnoli 5,5 - Dzeko gli salta letteralmente in testa per segnare il gol del pareggio, ma non poteva aspettarsi l'uscita a vuoto di Tatarusanu. Rispetto al compagno di reparto è meno sicuro, all'ultimo secondo spreca una grande occasione

Hernandez 5 - Un primo tempo molto bloccato, in cui si preoccupa di contenere Karsdorp e si va vedere solo una volta, sfiorando il gol. Nella ripresa non si vede praticamente mai, forse ha bisogno di riposo.

Kessie 6,5 - Per una volta trova avversari che fisicamente reggono botta. Deve metterci molta più intensità del solito. Sfiora il 4-3, Mirante gli nega la gioia con un grande intervento

Bennacer 6 - Qualità, cambi di gioco, anche se i suoi lanci non sono sempre precisi. La personalità non gli manca, Giacomelli gli fischia contro un rigore inesistente.

Saelemaekers 6,5 - Nel primo tempo non tenta mai la giocata e perde diversi palloni. Sembra poco lucido, ma al 2' della ripresa timbra sull'assist splendido di Leao e riporta avanti il Milan. (Dal 73' Castillejo 5,5 - Non si vede praticamente mai. Pioli lo inserisce nel finale per provare ad avere più spinta).

Calhanoglu 6 - Il suo recupero è fondamentale per Pioli. Il turco sembra in condizioni ottimali: solito grande lavoro di raccordo e grande pericolosità sui calci piazzati.

Leao 7 - Pronti-via e si inventa la giocata che manda in porta Ibrahimovic. La continuità sembra essere sempre la più grande nemica del portoghese, che però nella ripresa va via con un doppio passo a Karsdorp e serve il secondo assist della serata, stavolta a Saelemaekers. (Dal 73' Krunic 6 - Pioli prova a ripetere la mossa che a Glasgow è stata ripagata con un gol. Stavolta l'ex Empoli non riesce a essere decisivo ma si fa sentire sulla trequarti)

Ibrahimovic 7 - Lotta, pulisce palloni, svetta nella propria area. E segna, ancora una volta: di rapina e dal dischetto. Sono sei in tre partite, tre doppiette. Un fattore, anche per gli avversari quando regala a Kumbulla l'assist involontario per il definitivo 3-3.

Allenatore: Stefano Pioli 6 - Può essere contento per l'imbattibilità mantenuta e per il primo posto consolidato, un po' meno per le tante sbavature e gli errori commessi in fase difensiva. Quella rossonera era la migliore difesa, stasera sono venuti a mancare un po' di equilibri. Si consola con un attacco che continua a macinare reti e occasioni. Con un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto vincerla.