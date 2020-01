Le pagelle del Milan - Ibrahimovic non basta. Donnarumma il migliore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Donnarumma 7 - Decisivo in almeno due occasioni a inizio ripresa, entrambe le volte su Gabbiadini. Se il Milan resta in piedi il merito è soprattutto suo.

Calabria 5,5 - Non fa granché in fase di spinta, in quella difensiva non corre troppi pericoli dalla sua parte ma il suo pomeriggio non è comunque tranquillo.

Musacchio 6 - Nei primi 45' non soffre praticamente mai contro Gabbiadini e Quagliarella.

Romagnoli 6,5 - Corre pochi rischi nel primo tempo. Nella ripresa si spinge anche in avanti cercando di dare mano al reparto offensivo. Dà l'esempio, da capitano vero.

Theo Hernandez 7 - È sempre tra i più propositivi, attacca e difende con caparbietà. Nel secondo tempo è decisivo nel disturbare Gabbiadini solo davanti a Donnarumma.

Bonaventura 6 - Positivo il suo primo tempo, con il centrocampista che si rende anche pericoloso intorno al 25' ma Vieira è stato bravo a murarlo. (Dal 55' Leao 5,5 - Fallisce una ghiotta palla gol al 71' su sponda di Musacchio. Cerca di darsi da fare ma non riesce a incidere come vorrebbe).

Bennacer 6 - Cerca di mettere qualità nel centrocampo del Milan ma non sembra essere nella sua migliore giornata. Nonostante qualche sbavatura è sempre al centro della manovra e dai suoi piedi partono tantissime azioni dei rossoneri.

Krunic 5,5 - Ammonito nel primo tempo e praticamente mai al centro del gioco. Nella ripresa non migliora e la sua prestazione non può essere sufficiente. (Dall'85' Paquetà sv).

Suso 5 - Nel primo tempo Chabot lo chiude alla grande sul più bello. Per il resto cerca sempre l'uno contro uno. Potrebbe fare molto meglio in fase offensiva. Nel finale cala molto e sbaglia anche alcune palle molto facili.

Piatek 5 - Pomeriggio molto difficile visto che in panchina c'è Ibra ma il polacco non fa proprio niente per convincere Pioli a rimandare l'ingresso dello svedese. Mai pericoloso e molto nervoso fino a quando non esce dal campo. (Dal 55' Ibrahimovic 6,5 - Si batte e mette in apprensione la difesa della Samp ma in poco più di mezz'ora non può certo risolvere tutti i problemi del Milan. Esordio comunque positivo con sponde e assist per i compagni).

Calhanoglu 6 - Parte da esterno d'attacco, dopo l'ingresso di Ibra e Leao passa mezzala. Cerca il tiro in più di un'occasione senza però riuscire a fare male ad Audero.