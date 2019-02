Le pagelle del Milan - Male Suso, Paquetà non brilla. Piatek mai servito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

LAZIO-MILAN 0-0 -

Donnarumma 6 - Il paradosso è che, in una gara storta per i suoi, non abbia dovuto fare granché.

Calabria 6 - Tiene Lulic, anche se davanti si vede poco.

Musacchio 6 - È complicato non soffrire gli strappi di Immobile, lui in qualche modo tiene botta.

Romagnoli 6 - Leggi sopra. Le difficoltà del Milan, stasera, ci sono state. Ma comunque non ha preso gol.

Laxalt 6 - C'era scritto spingere, ma non lo deve aver notato. Attento, senza strafare.

Kessie 6 - In campo per mezz'ora scarsa. Metà della quale dolorante. Gattuso si augura non sia nulla di grave. (Dal 28' Calhanoglu 5,5 - Da mezzala non dà quel che può in fase offensiva).

Bakayoko 6 - Tiene in piedi il centrocampo come può.

Paquetá 5,5 - Non la miglior serata del brasiliano. Dalla mezz'ora è costretto a dare la priorità ai compiti difensivi, ma si vede davvero troppo poco. (Dall'85' Biglia s.v. -).

Suso 5 - A proposito di momenti negativi, anche lo spagnolo è irriconoscibile. Non si accende e non accende il Milan. (Dal 73' Castillejo 5,5 - La musica non cambia poi tanto).

Piatek 6 - Gli arriva un mezzo pallone e quasi gli riesce di infilarlo.

Borini 5,5 - Gioca novanta minuti e ce ne si accorge quando Marusic lo stende in modo falloso, a poco dalla fine. Troppo poco.