Le pagelle della Lazio - Correa ispira, Immobile sbaglia troppo

LAZIO-MILAN 0-0 -

Strakosha 6 - Contro questo Milan poteva anche non esserci. Spettatore non pagante.

Patric 6,5 - Tiene senza difficoltà Borini e trova anche il tempo per farsi vedere in proiezione offensiva.

Acerbi 6,5 - Affronta il peggior cliente della Serie A e lo domina. Bagna le polveri di Piatek.

Bastos 6,5 - Non è al meglio e si vede, ma quando serve è presente. Decisive un paio di chiusure.

Romulo 5,5 - Più preoccupato da Laxalt che intenzionato a fare male. (Dal 90' Marusic s.v. -).

Parolo 5,5 - Irruente e impreciso, ma lotta e corre tanto. Trova anche il tempo di sparare verso la porta di Donnarumma, esce acciaccato. (Dal 73' Luis Alberto 5,5 - Impalpabile: entra ma non si vede. Non proprio una novità).

Leiva 6,5 - Imposta, rompe, tira. Anima e corpo della squadra di Inzaghi.

Milinkovic-Savic 6,5 - Il più pericoloso dei suoi, nel primo tempo fa tremare i tifosi del Milan e Donnarumma, ma sfiora soltanto il palo alla destra del giovane portiere rossonero.

Lulic 6 - Discreta spinta, buona attenzione. Il compitino.

Correa 6,5 - Ispira Ciro, oggi non molto Grande. Un paio di slalom degni del miglior Ghedina.

Immobile 5 - Sbaglia un gol per tempo. Nel secondo, almeno, partiva in fuorigioco. Il momento no continua. (Dall'81' Caicedo s.v. -).