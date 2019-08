Le pagelle del Napoli - Cosa ha fatto Koulibaly? Per Lozano esordio top

Risultato finale: Juventus-Napoli 4-3

Meret 6 - Qualche piccola responsabilità sul primo gol. Non può nulla, invece, sugli altri due.

Di Lorenzo 6 - Attacca la fascia con generosità, ma concede tanto (troppo) in fase difensiva e sul terzo gol della Juventus commette un errore in uscita. Ha il merito però di farsi trovare al posto giusto al momento giusto sul gol dell'illusorio 3-3.

Manolas 6 - Non è ancora il difensore ammirato alla Roma, non è ancora in sintonia con Koulibaly. Si schiaccia troppo davanti a Meret e manda a nozze i micidiali attaccanti bianconeri. In compenso, fa la differenza in fase offensiva: perfetto il suo stacco di testa che nella ripresa ha riaperto il match.

Koulibaly 4 - Sul gol del 2-0 ha enormi responsabilità. Sfortunato, ma soprattutto sverniciato da Higuain che l'ha messo fuori gioco prima di insaccare il pallone in fondo al sacco. L'autogol in pieno recupero ha del clamoroso: tutto solo, il difensore senegalese ha spedito la sfera sotto l'incrocio dei pali beffando Meret.

Ghoulam 5 - Esperimento fallito. Ancelotti lo inserisce per provare a spingere fin da subito la Juventus nella sua trequarti, ma il risultato è un Napoli troppo sbilanciato. Dal 46esimo Mario Rui 6.5 - Il suo ingresso cambia la partita, il suo calcio piazzato riapre la partita quando sembrava che CR7 l'avesse chiusa a doppia mandata.

Allan 6 - Soffre tantissimo nel primo tempo, perché non ha copertura e la Juventus gioca su ritmi più alti rispetto a quelli del Napoli. Molto meglio nella ripresa: quando Ancelotti passa al 4-4-2 torna ad essere incisivo. Dal 74esimo Elmas 6 - Entra bene in partita, ha già palesato grande confidenza con la nostra Serie A.

Zielinski 6 - Quando gioca davanti alla difesa nei due di centrocampo va in difficoltà, non è il suo ruolo e lo Stadium lo mostra con chiarezza nei primi 45 minuti. Nella ripresa Ancelotti lo allarga nel 4-4-2 e risulta tra i migliori: suo l'assist per il gol di Lozano.

Callejon 6 - In una gara da montagne russe è tra i pochi a mantenere un rendimento costante.

Fabian Ruiz 5.5 - Galleggia male sulla trequarti, arranca e si vede che non è ancora al 100%. Anche quando il Napoli nella ripresa riesce a riequilibrare il match.

Insigne 6 - Il più propositivo in un primo tempo in cui il Napoli soffre, gioca scollato e subisce la Juventus. L'unica vera occasione degli ospiti della prima frazione nasce dai suoi piedi. All'intervallo, è costretto ad alzare bandiera bianca per un problemino fisico. Dal 46esimo Lozano 7 - Gol all'esordio sul campo più difficile della Serie A. Difficile immaginare un esordio migliore.

Mertens 6 - Nel primo tempo è un fantasma. Nella ripresa diventa il regista offensivo di una squadra che dopo il 3-0 è risorta in maniera inaspettata.