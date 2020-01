Le pagelle del Napoli - Meret e Manolas, che errori! Attacco impreciso

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Napoli-Inter 1-3

Meret 4.5 - Poteva e doveva fare di più sullo 0-2: è vero che il pallone scagliato da Lukaku viaggiava a 111 km/h, ma a Meret bastava solo mettere i guantoni per respingerlo. E invece non l'ha fatto.

Hysaj 6 - Sul primo gol dell'Inter non riesce ad arginare Lukaku, che gli arriva di fronte come un treno e gli va via con un doppio passo. Dall'81esimo Lozano s.v.

Di Lorenzo 5 - Non una prestazione nel complesso negativa, ma pesa sul giudizio la scivolata che permette a Lukaku di involarsi verso la porta di Meret per realizzare la rete dello 0-1.

Manolas 4.5 - Nel momento migliore del Napoli commette l'errore che spiana la strada all'Inter: su un cross di Vecino, con un errato intervento permette a Lautaro Martinez di realizzare la rete del 3-1 che chiude i giochi.

Mario Rui 6 - Prestazione positiva del terzino portoghese, che ha supportato nel migliore dei modi la manovra offensiva quando il Napoli ha attaccato sulla fascia mancina.

Allan 6 - Mezzala con licenza di attaccare, soprattutto nel secondo tempo fa grande movimento senza palla risultando fondamentale per la costruzione della manovra sulla fascia destra.

Fabian Ruiz 6.5 - Una delle migliori partita disputate dallo spagnolo in questo girone d'andata. Finalmente rapido e preciso nei suoi suggerimenti, l'ex Betis è stato sempre nel vivo del gioco. Dall'84esimo Llorente s.v.

Zielinski 6.5 - A tratti ispirato, da una sua pennellata nasce la rete dell'1-2 firmata Milik.

Callejon 6 - Partecipa attivamente alla rete dell'1-2, ha un paio di occasioni per far male dalle parti di Handanovic ma non le sfrutta.

Milik 6.5 - Realizza il gol dell'1-2, ne sbaglia almeno un altro paio. In questo momento, però, è l'unico attaccante del Napoli che vede la porta.

Insigne 6 - Tanto volenteroso quanto impreciso, in questo momento Insigne è lo specchio di un Napoli che sta provando a ripartire ma è sistematicamente vittima dei suoi errori.