Le pagelle del Napoli - Younes scatenato, Mertens, che pennellata

FROSINONE-NAPOLI 0-2 - 19' Mertens, 49' Younes

Ospina 6 - Titolare a sorpresa, efficace quando chiamato in causa.

Malcuit 6 - Soffre inizialmente Valzania e nella sua zona il Frosinone quasi costruisce la palla del vantaggio. Prende coraggio col passare dei minuti senza però essere troppo pericoloso. (dall'88' Albiol sv).

Luperto 6 - Non chiude su Pinamonti dopo pochi minuti. Per il resto buona prova senza scivoloni.

Koulibaly 6 - Perde dopo pochi minuti Valzania e quasi costa un gol. Per il resto pomeriggio con pochi sussulti.

Ghoulam 6 - Potrebbe osare di più in fase di spinta, Ghiglione non lo mette in difficoltà.

Callejon 6 - 300esima partita in Serie A senza particolari squilli, ad eccezione di una traversa colpita nella ripresa.

Zielinski 6 - Accentrato per necessità, rischia di pestarsi i piedi con Fabian. Riesce a ritagliarsi il suo spazio in fase di suggerimento e con qualche incursione.

Fabian Ruiz 6.5 - Tesse la manovra, suggerisce gli esterni negli inserimenti e sfiora il gol trovando solamente la traversa.

Younes 7.5 - Attivo sulla sinistra, mette in difficoltà i ciociari con la sua velocità e agilità. Sfiora il gol, si procura la punizione vincente trasformata da Mertens. Nella ripresa si toglie la soddisfazione della gioia personale dando sfoggio delle sue qualità tecniche. (dal 72' Verdi sv)

Mertens 7 - Un capolavoro su punizione che gli permette di agganciare Maradona in Serie A. Sfiora il bis allo stesso modo.

Milik 6.5 - Poco pericoloso davanti, ma sempre utile con le sue sponde tra cui la triangolazione con Younes in occasione del raddoppio. (dal 78' Ounas sv).