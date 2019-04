Le pagelle del Frosinone - Valzania vivace, attacco bocciato

FROSINONE-NAPOLI 0-2 - 19' Mertens, 49' Younes

Sportiello 6 - Può poco sulle due reti. Attento per il resto della partita.

Goldaniga 5 - Younes fa il bello e il brutto tempo dalle sue parti. Pomeriggio complicato.

Ariaudo 6 - Milik è in qualche modo controllato e non è poco in una partita così.

Brighenti 6 - Un pomeriggio non facile nel quale però riesce a uscirne senza commettere errori.

Ghiglione 5 - Là dove non sfonda Ghoulam c'è Younes. Il tedesco è in giornata e lo mette in difficoltà (dal 56' Paganini 5.5 - Non cambia l'inerzia della partita dei ciociari).

Gori 5.5 - Ha un'occasione per riaprire l'incontro ma calcia centrale. Prova generosa e grintosa, anche troppo in alcuni casi.

Maiello 5 - Perde la palla che costa la punizione dello 0-1. Soffre contro la sua ex squadra.

Valzania 6 - Parte forte, mette in difficoltà Koulibaly e quasi manda in gol Pinamonti. Cala alla distanza. (dal 76' Ciofani sv).

Beghetto 5.5 - Malcuit non è in una giornata particolarmente brillante ma in qualche occasione gli sfugge anche.

Pinamonti 5 - L'errore dopo 8 minuti di gioco grida vendetta. Poteva cambiare la storia della partita e non riesce a porre rimedio nonostante il tempo a disposizione.

Trotta 5 - Poco attivo davanti, brusco dietro con l'attenuante che non è il suo mestiere. Stende al limite Younes dando la punizione vincente di Mertens. (dal 66' Dionisi 5.5 - Si distingue per un fallo fatto all'inizio, non riesce a dare profondità all'attacco).