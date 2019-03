Le pagelle del Parma - Biabiany un disastro annunciato. Male anche Sepe

Risultato finale: Lazio 4, Parma 1.

Sepe 4 - Responsabilità evidenti sul gol di Marusic, da lì in poi la gara diventa tutta in salita.

Iacoponi 4 - Contro le big del campionato fa sempre fatica: l'ingenuo tocco di mano che manda Luis Alberto dal dischetto peggiora la situazione, già difficile, dei suoi.

Alves 5 - Altra prova disastrosa della difesa crociata: non ha responsabilità dirette ma non riesce a dare la sveglia dopo il gol di Marusic.

Gagliolo 5 - Tiene Caicedo lontano dall'area piccola ma la Lazio fa malissimo con i suoi fantasisti.

Dimarco 5 - Si fa bruciare da Marusic in occasione dell'1-0 e la partita sua e del Parma finisce lì.

Biabiany 4 - Un pesce fuor d'acqua. Da mezzala sbaglia tutto, meglio nella ripresa ma il Parma gioca in dieci per 45'. Dal 70' Sprocati 6,5 - Patric gli regala la prima gioia in Serie A e lui non sbaglia.

Rigoni 4,5 - Schierato da mediano per assenza di alternative non convince, né in fase di possesso che di ripiegamento.

Kucka 5 - Ci mette tutto quello che ha ma il Parma oggi smette di gioca dopo venti minuti e lo slovacco non riesce a dare la carica.

Siligardi 5 - Tocca diversi palloni nella prima mezz'ora, poi sparisce dal campo quando il Parma cola a picco. Dal 56' Gazzola sv.

Inglese 5 - Un'ora a duellare contro la difesa biancoceleste e un giallo evitabile. Dal 64' Ceravolo sv.

Gervinho 4,5 - Zero accelerazioni oggi: il Parma si affida al contropiede ma l'ivoriano non è in giornata.

