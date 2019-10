Le pagelle del Parma - Karamoh spacca la gara. Scozzarella è ovunque

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter-Parma 2-2 (23' Candreva, 26' Karamoh, 30' Gervinho, 51' Lukaku)

Sepe 5,5 - Sul primo gol di Candreva non può niente, mandato fuori tempo dalla doppia deviazione dei suoi. Sul secondo gol è da rivedere il suo intervento, sul cross di Candreva che arriva sui piedi di Lukaku.

Darmian 6 - Buona prestazione contro la squadra che potrebbe pensare a lui a gennaio. Sulla sinistra Biraghi prova a spingere ma rimbalza spesso sull'ex United.

Dermaku 6,5 - Buona prestazione, per qualità delle giocate e fisicità. Chiude di testa su Lukaku, tiene bene la posizione e non commette errori di rilievo.

Iacoponi 6 - Soprattutto nel primo tempo l'intensità difensiva del Parma fa la differenza. Anche nella ripresa, con l'Inter interamente proiettata in avanti, fa valere la sua presenza.

Gagliolo 5,5 - Dalla sua parte c'è Candreva, ovvero quello che probabilmente è l'uomo più in forma dell'Inter. E infatti soffre le accelerazioni del numero 87. Esce per infortunio. (dal 66' Pezzella 5,5 - Entra a freddo e si nota qualche incertezza. Non commette comunque errori da matita rossa).

Kucka 6 - Nel primo tempo mette in campo buona qualità palla al piede, provando a far girare la squadra. Nella ripresa si apprezza più per la fisicità in entrambe le fasi.

Scozzarella 6,5 - Meriterebbe anche mezzo voto in più, non fosse per quel suo piede che tiene in gioco Lukaku sul pareggio nerazzurro. E' sempre nel posto giusto nel momento giusto, interrompe almeno 4 occasioni da gol degli avversari.

Hernani 5,5 - Meglio nella prima frazione che nella ripresa, quando però tutta la squadra cala di intensità. Nei primi 45' si segnala per un paio di chiusure davvero apprezzabili, ma nel secondo tempo sparisce quasi dal campo.

Karamoh 7,5 - Nel primo tempo è assoluto protagonista. Prima con la rete del pareggio, immediato, dopo il vantaggio nerazzurro. Poi con lo scippo a Brozovic e l'assist per il vantaggio momentaneo di Gervinho. (dal 71' Sprocati 5,5 - D'Aversa lo manda dentro per provare a ridare vitalità offensiva ai suoi. Obiettivo non raggiunto).

Kulusevski 6,5 - Danza sul pallone con una leggerezza imbarazzante. E anche tatticamente, su precise indicazioni di D'Aversa, è perfetto in pressione su Brozovic. Gli manca solo l'ultimo spunto, ma quella contro l'Inter è un'altra ottima prestazione.

Gervinho 7 - Con la sua velocità e in coppia con Karamoh mette in enorme difficoltà la difesa dell'Inter nel primo tempo. In occasione del momentaneo 2-1 è bravissimo nel seguire l'azione del francese e nel calciare con precisione a botta sicura. (dall'84' Barillà sv).