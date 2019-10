Le pagelle dell'Inter - Brozovic doppio errore. Candreva da applausi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter-Parma 2-2 (23' Candreva, 26' Karamoh, 30' Gervinho, 51' Lukaku)

Handanovic 6 - Sul primo gol non ha sicuramente colpe. Sul secondo ci teniamo una piccola percentuale di dubbio, anche se il tiro di Gervinho è angolato e improvviso.

Skriniar 6 - Al solito aggressivo e intenso nelle chiusure. Colpisce il dribbling secco subito da Gervinho a inizio gara, ma sulle reti del Parma non ha particolari colpe.

Godin 5,5 - Torna centrale e ne guadagna in sicurezza e disinvoltura della giocata. Sbaglia qualche decisione di troppo, anche se recupera spesso nella giocata successiva. Sul gol di Gervinho sbaglia l'uscita su Karamoh. Non prende bene il cambio dopo 20' della ripresa. (dal 65' De Vrij 6,5 - Conferma il suo magic moment entrando alla grande in partita. Si fa vedere davanti con un bel colpo di testa su angolo, ringhia su Kulusevski quando il Parma prova a ripartire).

Bastoni 6 - Gioca pulito e non commette errori. Forse si fa trovare leggermente fuori posizione in occasione della seconda rete del Parma, anche se l'errore è tutto di Brozovic. Per il resto gara senza sbavature.

Candreva 7,5 - Dopo la super prestazione contro il BVB, l'esterno di Conte se ne infischia della fatica e sfodera un'altra grande prova contro il Parma. Lasciamo parlare i numeri: un gol nel primo tempo, un assist per Lukaku nel secondo. Oltre ai soliti chilometri percorsi avanti e indietro sulla destra.

Gagliardini 6,5 - Nel primo tempo mette in mostra ottimi inserimenti senza palla e buona presenza fisica nelle zone calde del campo. Nella ripresa si fa vedere con insistenza in zona gol senza però grande fortuna. (dall'84' Politano 6,5 - Entra bene in partita, creando subito scompiglio nella retroguardia del Parma. Forse sarebbe servito prima).

Brozovic 4,5 - Facciamo una premessa. Nel secondo tempo cresce in qualità e la squadra gira bene. Ma nel primo tempo commette due errori che costano due gol ai suoi. Prima con un retropassaggio suicida, poi lasciando scorrere un pallone che doveva essere gestito meglio.

Barella 6,5 - Oramai è una costante, la sua crescita esponenziale nella ripresa. Corre, lotta, crea e frena gli avversari, sia davanti che dietro. Non sembra accusare minimamente la stanchezza dei tanti impegni ravvicinati.

Biraghi 5,5 - Nel primo tempo si fa vedere spesso sul fondo per il cross. Ci prova anche nella ripresa, ma il voto è macchiato da 2-3 errori di gestione del pallone in ottima posizione.

Lautaro Martinez 6 - Primo tempo di grande energia e movimento, anche se sbaglia un paio di appoggi che fanno partire i contropiedi del Parma. E' comunque il più vivo della fase offensiva nerazzurra. Nella ripresa ha un paio di occasioni buone ma scarsa fortuna. (dal 73' Esposito 6 - Entra con voglia e piglio giusto. Bellissimo il tiro al volo all'inizio del recupero. Allo scadere colpisce di testa e spara fuori, forse avrebbe potuto lasciar scorrere per Lukaku. Ma non è certo un errore).

Lukaku 6,5 - Sbaglia diverse sponde, soprattutto nel primo tempo. Ma ha il merito di credere fino in fondo alla palla messa dentro da Candreva a inizio ripresa, segnando e riportando il risultato sul 2-2.