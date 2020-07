Le pagelle del Parma - Kulusevski una star ma non basta. Gervinho-Karamoh, che disastro

Hellas-Parma 3-0 al 90'

Sepe 6 Prova a metterci i guantoni e ci riesce quando conta. E' incolpevole sulle tre reti dell'Hellas Verona, solo una preghiera l'avrebbe salvato dal 3-2 di Pessina.

Laurini 6 Arrivato non al meglio alla gara di oggi, ha stretto i denti e tenuto botta per settantasei minuti. Da quella parte pochi pericoli ma un gol, tutto merito di Zaccagni. (dal 76' Darmian 5.5 Non impeccabile in occasione del piazzamento in occasione del terzo e decisivo gol da parte degli scaligeri.)

Iacoponi 6 Una prestazione dove, nonostante le tre reti da parte del Verona, non ha mai colpe. Novanta minuti senza sbavature ma è chiaro che il ko sia di quelli pesanti.

Bruno Alves 5.5 Una prima frazione di mestiere ed esperienza, sul rigore su Di Carmine fa però la figura del novellino. Con attaccanti che non danno punti di riferimento, ha ulteriori affanni.

Gagliolo 6.5 Lo svedese apre con un sinistro dall'Ikea che fa la barba ai leghi. Faraoni gli ingolfa il motore fin quando non decide di spingere: il 2-2 è una rete da attaccante e da giocatore di cuore.

Hernani 6 Motorino d'intensità e gioco. L'ex centrocampista dello Zenit è uno degli invisibili perni dei ribaltamenti di fronte della formazione di D'Aversa. (dall'87' Siligardi sv)

Brugman 5.5 Gioca tanti palloni ma tutti semplici, corti, poche volte verticali. Non crea pericoli e quando il Verona rincula e riparte, non riesce a far schermo come dovrebbe.

Barillà 5.5 Prende un giallo dopo pochi amen dal via che ne condiziona la partita. Non riesce mai a verticalizzare, il Parma fa il Parma ma dall'altra parte dell'Equatore della partita. (dal 46' Kurtic 6 Cambia ritmo al centrocampo del Parma, sicuramente più tambureggiante rispetto al compagno di squadra. Il Parma cambia baricentro delle giocate con lui)

Kulusevski 7 Un gol da star, propizia il secondo, sfiora altre due marcature. L'unica pecca, è morbido sulla rete di Zaccagni. Ha la faccia del diplomato e il fisico del palestrato. Più il talento del potenziale campione, la Juve gongola.

Cornelius 6 In archivio le triplette, stavolta mette i dorsali al servizio dei compagni. Quando decide di prender palla al piede, dimostra di non essere solo muscoli e prepotenza: l'abbrivio del gol di Kulusevski (dal 46' Gervinho 4.5 Ha scordato il talento, la corsa, la velocità, il brio, i polmoni, la corsa, negli spogliatoi)

Caprari 5 D'Aversa gli concede fiducia schierandolo dall'inizio, lui non la ripaga. Alla deriva nella trequarti scaligera, i dribbling latitano e la prestazione non riscuote applausi. (dal 61' Karamoh 4.5 Entra, non dribbla, conclude una volta e regala la parabola agli astronomi. Poi perde Verre sul 3-2 del Verona, un gol che ha sulla coscienza)

D'Aversa 5.5 Valuta male la condizione di Karamoh e Gervinho e i cambi son quelli che più pesano nell'economia finale della partita.