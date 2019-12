Le pagelle del Perugia - Fulignati super, Nicolussi da applausi

Risultato finale: Sassuolo-Perugia 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fulignati 8 - Il migliore in campo, para di tutto e sventa anche la rimonta del Sassuolo nel finale. Sempre attento, Bourabia trova la rete soltanto nel finale e su calcio di punizione.

Mazzocchi 7 - Sblocca il match dopo pochi minuti, indirizzando la qualificazione già nel primo tempo. Nella ripresa lascia troppo spazio, ma nel complesso gioca una buonissima prova. (Dal 66' Falzerano 6 - Buon approccio, aiuta la squadra soprattutto nel finale).

Gyömbér 6.5 - Sempre attento, sui palloni alti non concede nulla. Esce a causa di un infortunio, per non rischiare Oddo lo cambia nei minuti finali. (Dal 79' Nzita 6 - Non bada tanto alla qualità, ma la fa moltissima solidità nel finale).

Falasco 6 - Qualche sbavatura di troppo, è uno dei meno sicuri della difesa biancorossa. Porta comunque a casa una prestazione più che convincente.

Di Chiara 6 - Nella prima frazione spinge moltissimo e non concede nulla, nella ripresa soffre la maggiore pressione da parte dei neroverdi. Buona prova anche per l'esterno mancino, peccato per il giallo inutile nel finale.

Carraro 6 - Fa un gran lavoro di sacrificio e non concede nulla in fase di non possesso, manca in inserimento ma comunque si sacrifica durante tutti i 90'.

Nicolussi 7.5 - Il gol su calcio di punizione strappa applausi, nel complesso gioca un'ottima gara con azioni e tocchi di qualità che mandano in crisi tutta la compagine neroverde.

Balić 6 - Sporca molte linee di passaggio, si fa trovare sempre e quando può prova anche l'inserimento. Nella ripresa cala, ma vista la pressione dei neroverdi è assolutamente normale.

Fernandes 7 - Soltanto la traversa gli nega la gioia del gol, ma nel complesso gioca una gara da applausi. Qualità e quantità, Oddo ha avuto molte indicazioni positive. (Dal 67' Sgarbi 6 - Fa densità e alza la diga in difesa nel momento cruciale del match).

Capone 6 - Si muove molto bene tra le linee e crea anche qualche buona occasione, soltanto Russo gli dice di no nella ripresa. Gli manca il gol, ma gioca una buonissima gara come tutta la squadra.

Falcinelli 6 - Qualche errore di troppo per un attaccante come lui, in alcune azioni si incaponisce e prova la conclusione anche quando non trova spazi. Si sacrifica molto, soprattutto in difesa.