Le pagelle del Sassuolo - Bene Raspadori, delude Traoré

Risultato finale: Sassuolo-Perugia 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Russo 6 - Qualche responsabilità sul gol di Nicolussi, poteva fare qualcosa di più. Nel secondo tempo è molto più reattivo e limita i danni, impendendo il terzo gol agli umbri.

Piccinini 6 - Buon esordio per il giovane centrale, nonostante la sconfitta. Si impone soprattutto sui palloni alti, nel finale dà una mano agli attaccanti. (Dall'86' Pellegrini s.v.).

Obiang 5 - L'esperienza da centrale di difesa è stata sicuramente negativa. Troppe disattenzioni, si fa sempre trovare impreparato nei momenti chiave del match.

Peluso 5 - Gara da dimenticare, soprattutto nella prima frazione. Il Perugia affonda con troppa facilità dalle sue parti, Fernandes fa il bello e il cattivo tempo.

Müldür 6 - Nella prima frazione è uno dei più propositivi ed è quello che crea maggiori pericoli. Da applausi la giocata in percussione, ma non riesce a sbloccare il punteggio.

Bourabia 6.5 - Nel primo tempo sbaglia troppo e De Zerbi glielo fa notare in più di un'occasione. Nella ripresa è uno dei migliori, segna il gol della speranza su calcio di punizione.

Duncan 5.5 - Un paio di buone occasioni non sfruttate, tra cui il palo colpito. Un giocatore della sua esperienza deve essere più pericoloso nei momenti decisivi.

Tripaldelli 6 - Corre e si sacrifica, quando affonda sulla corsia di competenza crea sempre pericoli. Nel centrocampo a quattro può essere un'arma in più. (Dal 59' Djuricic 5.5 - Non dà quel cambio di passo che tutti si attendevano da lui).

Mazzitelli 5.5 - Come tutta la squadra butta via un tempo intero. Troppo leggero soprattutto nei contrasti, quando c'è da alzare l'asticella non incide come dovrebbe. (Dal 58' Rogerio 6 - Entra in campo con un piglio totalmente differente rispetto ai compagni, bene in fase di spinta).

Traorè 5 - Tante leggerezze, l'errore che manda in porta Nicolussi nel finale è l'emblema della sua prestazione. Da matita rossa anche il gol divorato nel primo tempo.

Raspadori 6.5 - Fa reparto da solo e cerca sempre la sponda per i compagni. Le giocate non sono tante, ma ogni azione che compie viene fatta con i tempi giusti.