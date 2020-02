vedi letture

Le pagelle del Sassuolo - Berardi perde la palla decisiva. E davanti non incide

Risultato finale: Sassuolo 0, Parma 1.

Consigli 6,5 - Prende gol al primo tiro in porta, in cui è assolutamente incolpevole, mentre nella ripresa evita il bis.

Toljan 6 - Tra i migliori in campo dei suoi, spinge costantemente sulla sua corsia, approfittando anche del disinteresse di Gervinho alla fase difensiva.

Ferrari 5,5 - Perde colpevolmente contatto con Gervinho in occasione del contropiede che porta l'ivoriano al gol.

Romagna 6 - Gara senza sbavature per il giovane difensore, che ha il suo daffare nel limitare Cornelius.

Kyriakopoulos 6 - Accompagna con costanza l'azione, ma i continui ripiegamenti di Siligardi lo ostacolano in modo decisivo.

Locatelli 6,5 - Il più vicino a battere il portiere del Parma quest'oggi: il suo destro a girare avrebbe di certo meritato miglior fortuna, ma oggi la gara per il Sassuolo era stregata,

Obiang 6 - Il suo schermo davanti alla difesa oggi è ampiamente superfluo. De Zerbi lo togli per sbilanciare la sfida. Dal 65' Bourabia 6 -

Berardi 5 - Simulazione evidente in occasione della palla persa che porta al gol di Gervinho, l'arbitro e il VAR non si fanno ingannare. Mai incisivo nella metàcampo ducale, si becca anche un giallo per un gomito alto.

Djuricic 5,5 - Il fantasista è costretto a giocare in un fazzoletto di terra senza avere gli spazi e il tempo di fare la differenza. Dal 65 Defrel 5,5 - Fatica ad entrare in partita e l'affollamento creato dal Parma al limite dell'area non l'aiuta di certo.

Boga 5,5 - L'unico a creare veri grattacapi alla difesa del Parma nel primo tempo. Poi entra Laurini e non tocca più palla. Dal 79' Haraslin sv.

Caputo 6 - Un duello che dura novanta minuti con Colombi e l'ex attaccante dell'Empoli le prova davvero tutte: ne esce sconfitto, col portiere oggi grande protagonista.

De Zerbi 5 - Cambi tardivi e poco ispirati: per la terza volta non riesce a segnare al Parma di D'Aversa, che diventa di conseguenza la più classica delle bestie nere per l'allenatore del Sassuolo.