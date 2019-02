Le pagelle del Sassuolo - Che errore di Berardi. Bene Sensi e Locatelli

© foto di www.imagephotoagency.it

Consigli 5 - Può poco sul primo gol di Khedira, anche se la respinta sul bolide di Ronaldo finisce proprio al centro dell'area di rigore. Si fa anticipare da CR7 sul secondo gol e resta immobile sul terzo di Emre Can.

Lirola 5,5 - Nel primo tempo spinge tantissimo sulla destra e non soffre particolarmente Alex Sandro. Nella ripresa cala come tutto il resto della squadra.

Magnani 5,5 - Fino al 70esimo, ovvero al raddoppio di CR7, non aveva demeritato. Poi la squadra cala e sullo 0-3 bianconero ha colpe come tutto il resto della difesa.

Peluso 5,5 - Più o meno stesso giudizio del collega di reparto. Inizia bene la gara, guidando la difesa neroverde. Perde aggressività e concentrazione nella ripresa, quando viene fuori la qualità bianconera.

Rogerio 5,5 - Buona prestazione dal punto di vista dell'impegno e della cattiveria. Discute spesso e volentieri con Mandzukic, si perde Khedira in occasione del vantaggio bianconero.

Locatelli 6 - Buona prova dal punto di vista della fisicità e delle scelte nelle singole giocate. Peccato che la squadra non lo segua.

Sensi 6 - Anche per lui buona prestazione al cospetto dei campioni d'Italia. Inizia benissimo, dando tempi e gioco al Sassuolo, tanto che Allegri è costretto a mettergli Bernardeschi in marcatura a uomo.

Bourabia 5,5 - Si vede solo a tratti. In alcuni frangenti della gara sembra quasi sparire. Nella ripresa si rende pericoloso all'interno dell'area avversaria. (Dal 79esimo Magnanelli sv).

Berardi 5 - Non è fortunata la 200esima con la maglia del Sassuolo. Inizia bene e allo scadere della prima frazione si fa vedere con un bel tiro al volo terminato fuori. Nella ripresa sbaglia a porta vuota dopo l'errore di Szczesny sul risultato di 0-1.

Babacar 5 - L'impegno non manca, ma non incide come vorrebbe. Lotta e sgomita in mezzo a Rugani e Caceres, De Zerbi lo sostituisce per provare a dare più velocità all'attacco neroverde. (Dal 58esimo Boga 5,5 - Entra con buona volontà, si fa vedere un paio di volte in area di rigore bianconera ma alla fine non incide).

Djuricic 5,5 - Inizia fortissimo, strappando il pallone dai piedi di Rugani e presentandosi a tu per tu con Szczesny. La sua carica però dura poco e De Zerbi lo sostituisce a inizio secondo tempo. (Dal 56esimo Matri 6 - Entra molto bene in partita, soprattutto assistendo i compagni. Poi, dopo il raddoppio bianconero, si spegne come tutta la squadra).