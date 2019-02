Le pagelle della Juve - Khedira c'è. CR7 mette lo zampino in tutti i gol

© foto di www.imagephotoagency.it

Szczesny 6 - Formidabile a inizio partita quando strappa il pallone dai piedi di Djuricic evitando il calcio di rigore. Disastroso nella ripresa quando liscia un pallone sulla trequarti liberando Berardi al tiro a porta vuota. Fortuna per lui che la mira del capitano neroverde non è delle migliori.

De Sciglio 6,5 - Schierato titolare al posto di Cancelo, conferma la crescita continua di questa stagione. A inizio gara Djuricic lo mette in difficoltà, ma il momento no dura pochissimo. Nella ripresa si fa vedere con convinzione anche in fase offensiva.

Rugani 6 - Pronti via rischia subito la frittata perdendo il pallone sul pressing di Djuricic. Cresce col passare dei minuti e va anche vicino al gol di testa.

Caceres 6 - Prova onesta dell'uruguayano schierato al centro della difesa al fianco di Rugani. Nel primo tempo rischia di perdere il pallone in uscita in un paio di occasioni, ma in generale non commette errori e porta a casa la pagnotta.

Alex Sandro 6 - Nel primo tempo prende un cartellino giallo per un fallo a centrocampo tanto inutile quanto ingenuo. Spinge meno del solito, limitandosi a coprire sugli affondi di Berardi e Lirola.

Khedira 6,5 - Nel primo tempo è sicuramente il migliore della Juve, gol a parte. Inizia bene anche la ripresa, Allegri lo toglie dopo una pallonata in pieno volto da parte di Cristiano Ronaldo. (Dal 66esimo Bentancur 6 - Entra bene in partita, pensando più al sodo che alla giocata ad effetto).

Pjanic 6 - Parte maluccio, rallentando l'uscita del pallone e mettendo in difficoltà Rugani a inizio partita. Cresce col passare dei minuti, prende sicurezza e fornisce l'assist a Ronaldo da calcio d'angolo.

Matuidi 6,5 - Nel primo tempo tocca a lui suonare la carica alla squadra, apparsa timorosa e senza idee a inizio gara. Solita prova di qualità e quantità. (Dall'85esimo Emre Can 6,5 - Entra in campo e dopo 15 secondi segna il gol dello 0-3. Meglio di così...).

Bernardeschi 6 - Inizia largo a destra nel tridente bianconero, ma si sposta al centro dopo poco marcando praticamente a uomo Sensi su precisa richiesta di Allegri. Gara di sacrificio senza particolari acuti. (Dall'83esimo Dybala sv).

Mandzukic 6 - Come Bernardeschi, pensa più al lavoro oscuro che alla fase offensiva. Si vede spesso in difesa a raddoppiare sugli attaccanti del Sassuolo.

Ronaldo 7,5 - Nel primo tempo inizia da lui l'azione che porta al gol di Khedira. Nella ripresa segna, si vede annullare una rete per fuorigioco e serve l'assist per lo 0-3 di Emre Can.