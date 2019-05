Le pagelle del Sassuolo - Djuricic a sprazzi, Berardi temibile ma senza gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Sassuolo-Roma 0-0

Consigli 6,5 - Si fa trovare pronto sul tiro centrale di Under come su quello di Kolarov destinato all'angolino, nella ripresa salva il risultato su Cristante.

Lirola 6 - Fatica a contenere El Shaarawy, meglio quando supera la linea di centrocampo. Nel finale ci prova anche dalla distanza.

Demiral 6,5 - Attento e preciso, come già mostrato in questi ultimi mesi. Cerca anche la rete di testa, senza però inquadrare la porta di Mirante.

Ferrari 6 - Nessuna sbavatura, prestazione sufficiente che permette al Sassuolo di tenere la porta imbattuta.

Rogerio 6 - Non corre particolari rischi sulla sua corsia, 'rischia' la frittata con Consigli quando Kluivert colpisce successivamente in palo. De Zerbi è però soddisfatto della sua prestazione.

Locatelli 6,5 - Importante nel recupero e nella gestione della palla. A inizio ripresa tenta il pallonetto alla Totti, senza sorprendere Mirante. (Dal 90' Adjapong sv - In campo soltanto per i minuti di recupero).

Magnanelli 6,5 - Prezioso al centro del campo, recupera palla risultando importante per gli equilibri della formazione di De Zerbi. Soprattutto vista l'assenza di Sensi.

Duncan 6 - Usa il fisico, proprio come vuole il suo allenatore. All'inizo del secondo tempo serve un assist che Berardi non sfrutta.

Djuricic 6 - Parte non senza difficoltà, cresce col passare dei minuti. Calcia a incrociare nel finale del primo tempo, Mirante gli nega la rete con la deviazione di piede. Lascia il campo con i crampi. (Dal 77' Brignola 6 - Fa movimento ma fallisce di testa una buona chance).

Berardi 6,5 - La Roma lo teme quando è in possesso del pallone. E' il fulcro dell'attacco del Sassuolo anche se non riesce a trovare la via della rete.

Boga 6,5 - Parte col freno a mano tirato, De Zerbi lo richiama e lui entra in partita. I suoi strappi sono sempre importanti per le azioni offensive degli emiliani. (Dall'81' Di Francesco sv - Poco tempo a sua disposizione per incidere).