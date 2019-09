Le pagelle del Sassuolo - Duncan totale, Caputo non sa perdonare

Risultato finale: Sassuolo 3, SPAL 0.

Consigli 6,5 - A parte una incauta uscita alta, è praticamente perfetto: nella ripresa persino miracoloso su Murgia.

Toljan 6,5 - Non sbaglia niente e rispetto alle ultime uscite è attivo anche in fase di costruzione: sempre più a suo agio in un calcio molto diverso rispetto a quello a cui è abituato.

Ferrari 6 - Inutilmente ruvido in alcune occasioni, se il Sassuolo non concede un gol quest'oggi è anche merito suo.

Chiriches 6,5 - Non precissimo in fase di impostazione, ma prezioso nelle coperture. Il feeling coi compagni è da migliorare ma l'avvio è molto incoraggiante.

Peluso 6,5 - Prende le misure a Strefezza dopo pochi minuti e non soffre mai il raddoppio di Di Francesco, che tende ad allargarsi.

Duncan 8 - Recupera palla e avvia l'azione del vantaggio, pesca Berardi a centro area in occasione del bis, insacca a rimorchio dopo lo scontro Berisha-Berardi e fa tris. Partita "totale", assolutamente inarrestabile.

Obiang 6,5 - Piazza un muro davanti la difesa e per superarlo la SPAL fatica non poco, fallendo nel 90% delle occasioni.

Traorè 6,5 - Il giallo rimediato inizialmente un po' lo condiziona, ma a livello qualitativo a centrocampo non ha eguali. Dal 61' Magnanelli 6 - Un rientro importante in vista dei tanti impegni della prossima settimana.

Berardi 7,5 - Gioca a tutto campo e inorgoglisce De Zerbi, che lo vuole protagonista positivo non solo in zona gol. Un assist e mezzo il suo bottino, il primo di rara scaltrezza e bellezza.

Caputo 7,5 - Pienamente integrato nei meccanismi offensivi della squadra: quota dieci gol non può che essere un obiettivo minimo per l'ex bomber empolese. Dal 72' Locatelli sv.

Defrel 7 - Contropiede da manuale e assist delizioso in favore di Caputo. Nella ripresa è più isolato nella sua zona di campo. Dal 79' Boga sv.