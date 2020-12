Le pagelle del Sassuolo - Traoré è dappertutto e Consigli è decisivo. Caputo, gol liberatorio

Sampdoria-Sassuolo 2-3

Consigli 7: Se il Sassuolo riesce a portare in fondo la partita è grazie ai tre interventi che salvano la porta prima del 2-3 di Keita. Incolpevole sui due gol subiti.

Muldur 6,5: Attento e propositivo, gli manca l'esperienza per incidere di più ma la strada è da tempo quella giusta. (Dal 73' Ayhan 6: Entra in un momento delicatissimo della sfida, si vede poco).

Chiriches 6: Peccato per qualche sbavatura in uscita perché in fase difensiva è comunque molto solido. (Dall'86 Peluso S.V.).

Ferrari 7: Partita di clamorosa sostanza tra le chiusure difensive e la regia arretrata che permette spesso al Sassuolo di ripartire in mezzo ad una selva di gambe. Nettamente tra i migliori in campo.

Kyriakopoulos 6,5: Dopo un primo tempo ordinatissimo e di alta qualità anche nell'uscita in palleggio, nella ripresa spesso si trova a fare l'attaccante aggiunto e anche in questo caso si mette positivamente in mostra.

Magnanelli 5,5: Sbaglia tantissimi passaggi, alcuni sanguinosi. Ci mette l'anima del capitano ma non basta per la sufficienza. (Dal 59' Obiang 6,5: Entra bene e cerca di dare respiro alla manovra del Sassuolo).

Locatelli 6,5: Meno vistoso rispetto ad altre occasioni, si mette davanti alla difesa e copre anche gli errori del compagno di reparto. Gara di sostanza.

Berardi 7: Nel primo tempo è meno preciso del solito e le ripartenze ne risentono ma a inizio ripresa si sveglia di botto ed entra in entrambi i gol decisivi per la vittoria finale, segnando un gol e propiziandone un altro. (Dall'86 Haraslin S.V.).

Traoré 7,5: E' il migliore in campo per il Sassuolo. Quantità, qualità, equilibrio. Poi il gol che dopo un solo minuto sblocca la partita. In crescita costante, evidenziata anche dalle scelte di De Zerbi che lo vedono sempre più centrale nel progetto neroverde.

Boga 6: I suoi dribbling e i suoi strappi spaccano in due la difesa avversaria ma è troppo impreciso per trovare la via della rete. Una sua cavalcata porta al gol del 3-1 di Berardi.

Caputo 7: Cerca il gol con talmente tanta foga da arrivare anche a spingere in rete gli avversari. Poi nella ripresa arriva e ha il sapore della liberazione. L'infortunio è alle spalle e il Sassuolo torna a vincere. Mette lo zampino anche sul gol di Traorè. (Dal 73' Raspadori 6:

De Zerbi 7: Torna alla vittoria e si riprende la zona Champions. L'ambizione resta l'Europa e con un Caputo in più l'obiettivo non è certo impossibile.