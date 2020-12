Rocambolesco 3-2 contro la Samp al Ferraris e il Sassuolo vola al quarto posto

Il Sassuolo vince 3-2 contro la Sampdoria al Ferraris e supera contemporaneamente Napoli e Juventus portandosi così al quarto posto in classifica e dunque di nuovo in zona Champions alle spalle della Roma. La squadra di Ranieri è stata troppo altalenante per pareggiare i conti contro gli uomini di De Zerbi e rimangono così fermi a 17 punti comunque in zona relativamente tranquilla a metà classifica.

Flash Traoré - Scottato dal gol subito dopo 6 secondi nell'ultimo match contro il Milan, il Sassuolo decide di rispondere con la stessa formula contro la Sampdoria. Il vantaggio neroverde infatti arriva dopo poco più di un minuto, propiziato da un errore di Tonelli in uscita dalla difesa e dallo scambio fortunoso tra Traoré e Caputo, con l'ivoriano che ha la freddezza di trovare la rasoiata perfetta per fare 1-0. La Sampdoria però non accusa il colpo e si rimette subito in carreggiata per provare a trovare il pari. Yoshida colpisce di tacco su un tiro da fuori con la palla che finisce di poco fuori, poi Berardi risponde con un tiro da fuori parato da Audero. Ancora l'attaccante neroverde potrebbe diventare protagonista su un rinvio sbilenco del portiere doriano, ma il suo tiro da 40 metri a porta vuota finisce di molto lontano dal bersaglio. Al 33' è Colley a provare la capocciata su corner, ma il tiro finisce alto. Molti errori da ambo le parti in fase di rifinitura, con Quagliarella che prova a calciare da qualsiasi posizione ma senza fortuna e il Sassuolo che spreca troppe occasioni in contropiede.

Tre minuti di fuoco - La ripresa si accende improvvisamente quando al 55' Quagliarella aggiusta la mira rispetto al primo tempo e conclude in rete una torsione al limite dell'area da grande attaccante qual è. Una gioia che però dura pochissimo per il Doria, visto che dopo un solo minuto Caputo sfrutta una percussione di Berardi e la ribattuta di Audero per il più semplice dei tap-in per il 2-1 immediato. Annichilita la squadra di Ranieri, subisce subito addirittura anche il terzo gol con Berardi che sfrutta una cavalcata di Boga per raccogliere la ribattuta di Audero e prendere il largo anche nel punteggio. Tre gol che cambiano il volto della gara. Ma non è finita.

La panchina doriana riapre il match - Ranieri cambia il volto della propria squadra inserendo Candreva e Keita Baldé e la doppia sostituzione risveglia la Samp. In pochi minuti Consigli è costretto a tre interventi decisivi su Keita ed Ekdal ma alla quarta occasione i blucerchiati riescono a passare. E' proprio sull'asse dei subentrati che si sviluppa lo schema su angolo che permette al senegalese di andare al tiro tutto solo e di battere un incolpevole Consigli. Il Sassuolo si mangia le mani per i troppi contropiedi buttati al vento e si appresta a difendersi con le unghie negli ultimi minuti. Keita, che era entrato benissimo e aveva dato un'altra marcia alla propria squadra, combina un guaio quando decide di entrare con troppa foga su Traoré e spingendo Ayroldi all'espulsione a due minuti dalla fine. Non c'è più tempo per la Samp e il Sassuolo può festeggiare.