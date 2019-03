Le pagelle del Torino - Aina ingenuo. Belotti, così in azzurro non si va

Risultato finale: Torino 2, Bologna 3.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 6 - Stavolta il miracolo su calcio di rigore non gli riesce: poche colpe sui tre gol subiti.

Izzo 6 - Nettamente il migliore all'interno del quintetto difensivo, gol a parte, ma anche lui fatica non poco nel limitare Palacio.

Nkoulou 5,5 - I pericoli maggiori per il Torino arrivano dalla sua parte, specie quando vi staziona Palacio.

Djidji 5,5 - La peggior prova difensiva dell'anno per il Torino, che perde tanti duelli aerei e nella ripresa è costantemente sbilanciato. Dal 72' Berenguer sv.

Aina 5 - Prova da sufficienza risicata che rovina con l'inutile rosso nel finale: fisicamente tiene bene, ma fatica ad affondare dal punto di vista tecnico sulla fascia.

Baselli 6 - Bello il fendente che manda Ansaldi al tiro per il vantaggio granata, ma il giallo consiglia prudenza a Mazzarri, che lo toglie. Dal 55' Iago Falque 5,5 - Incide pochino: un bel tiro dopo il gol di Izzo ma non abbastanza per il momento della gara.

Rincon 5 - Pesa come un macigno la palla persa che mette Soriano in condizione di avviare il contropiede del 3-1.

Meitè 5,5 - La supremazia atletica del girone di andata sembra svanita: volenteroso, fatica a trovare la giusta posizione per fare male. Dal 77' Lukic sv.

Ansaldi 5,5 - Conclusione insidiosa, ma premiata dalla deviazione di Pulgar in modo decisivo, in occasione del gol del vantaggio. La blanda marcatura su Poli quando arriva il pari, è invece tutta farina del suo sacco.

Zaza 5,5 - Ci prova dalla distanza con alterne fortune: uno degli ultimi a mollare, anche il feeling con Belotti è in netta crescita.

Belotti 5 - Errore brutto e pesante dopo due minuti, si muove tanto e si costruisce anche la palla per il riscatto, ma Skorupski è più bravo. Per il ct Mancini pochi rimpianti dopo la gara di stasera.

Colpaccio Bologna a Torino: tre punti di rivincita per Mihajlovic e Soriano