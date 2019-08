Le pagelle del Torino - Belotti tiene accesa la speranza, male Berenguer

Risultato finale: Torino-Wolverhampton 2-3

Sirigu 6 - Ci mette il piedone sulla conclusione a botta sicura di Diogo Jota nel primo tempo. Incolpevole sul vantaggio del Wolverhampton.

Izzo 6,5 - Non sbaglia un intervento in difesa, riesce a mettere in difficoltà anche Rui Patricio con un preciso colpo di testa.

Nkoulou 6 - Perfetto negli interventi in anticipo, tarda forse un attimo la chiusura su Raul Jimenez in occasione del tris.

Bremer 6 - Disputa una gara positiva, è sfortunato in occasione del vantaggio dei Wolves.

De Silvestri 6 - Regala il calcio di punizione da cui nasce il vantaggio del Wolverhampton. Svetta su Vinagre per il gol che riapre il match.

Meité 5,5 - Mette sempre tanto dinamismo nel tamponare le ripartenze avversarie ma non è serata quando deve costruire l’azione (Dal 64’ Rincon 6 - Entra bene in partita mettendoci tanto cuore).

Baselli 5,5 - Viene anticipato spesso dal centrocampo del Wolverhampton, poche le imbucate verso le punte.

Ansaldi 5,5 - Dalla sua parte Traoré gode di troppa libertà per pungere, saltato troppo facilmente sempre dall’esterno dei Wolves in occasione del raddoppio si rifa solo parzialmente mettendo la palla per il 2-1 di De Silvestri.

Berenguer 5 - Si vede poco tra le linee, questa sera si accende poco e la squadra ne risente (Dal 59’ Lukic 6 - Da un suo recupero nasce la rete del 2-1).

Belotti 6,5 - La difesa del Wolverhampton non gli riserva un trattamento di favore ma si guadagna diversi calci di punizione. Si procura e trasforma il rigore del 2-3.

Zaza 5,5 - La volontà certamente non manca ma nel momento di pungere non è abbastanza cinico.