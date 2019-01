Le pagelle del Torino - Mazzarri ha tre colonne dietro. Ansaldi, nuova vita

Torino-Inter 1-0 (35' Izzo)

Sirigu 6 - Un paio di timidi tentativi nerazzurri nella prima frazione di gara, ben neutralizzati. Strano che non abbia chiesto una coperta agli assistenti per riscaldarsi, vista l'inattività nella ripresa.

Izzo 7 - Il gol è il premio per una gara dove con mestiere ed esperienza riesce sempre a giocare d'anticipo su un cliente non certo facile come Icardi. Nella ripresa, stessa storia: il 9 argentino è annullato.

Nkoulou 7 - Dei tre dietro del Torino è quello deputato a giocare sia di spada che di fioretto. Anche nei momenti difficili, tira fuori un'educazione tecnica non usuale per un giocatore del suo ruolo e della sua stazza.

Djidji 6.5 - A suon di prestazioni si è guadagnato il riscatto dal Nantes. E' una delle sorprese stagionali dei granata, oggi ha pure stretto i denti dopo un duro scontro di gioco.

De Silvestri 6.5 - Mica solo cuore e corsa. Tatticamente strozza le sortite di Dalbert e pure quando Joao Mario si allarga, lo costringe basso.

Lukic 6 - Una gara onesta, mestiere e sostanza. Prima da titolare in stagione in campionato, scelto al posto di Baselli, ha dato a Mazzarri la quantità richiesta. (dal 78' Baselli sv).

Rincon 6.5 - Il venezuelano è il martello della mediana granata. Si è abbattuto senza sosta, menando duro ma corretto su Vecino e Joao Mario. Il suo dinamismo ha avuto la meglio per tutti i novanta minuti di gara.

Ansaldi 6.5 - Bene da interno, ancora una volta. Il Torino cerca uomini di fascia per il futuro, anche e soprattutto sulla sua mancina. L'argentino, però, potrebbe trovare una seconda vita calcistica se dovesse continuare su questo trend. (dall'82' Berenguer sv).

Aina 5.5 - Il Torino ha provato a scaricare più cavalli dalla sua che dalla parte di De Silvestri. Una partita discreta ma da quella parte l'Inter ha provato a rendersi più pericolosa. Politano lo mette in crisi.

Zaza 6 - Il solito dilemma: correre e faticare, per se stesso e per i compagni, sull'altare della presenza in area e sul volume di occasioni da rete. (dall'89' Iago Falque sv).

Belotti 6.5 - Il giudizio di Zaza vale pure per Belotti: sudore e impegno al servizio del compagni. 9 ben diverso da Icardi, talvolta arriva poco lucido sotto rete ma è bravo a creare spesso superiorità numerica.