Le pagelle del Verona - Gunter sciagurato. Prestazione super di Veloso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus-Hellas Verona 2-1 (21' Veloso, 31' Ramsey, 49' Ronaldo)

Silvestri 6 - Durante tutta la partita sembra sicuro e in grado di guidare la sua difesa. Un'unica incertezza, al 94esimo sul lancio lungo per Matuidi. Ma la sua prestazione risulta positiva.

Rrahmani 6 - Dalle sue parti agiscono Matuidi, Alex Sandro e soprattutto Cristiano Ronaldo, non proprio giocatori qualunque. E lui se la cava bene, con grande attenzione e buona presenza fisica.

Kumbulla 5,5 - Inizia maluccio, facendosi ammonire in modo insensato a centrocampo per trattenuta su Dybala. Cresce però alla distanza e di testa risulta spesso e volentieri vincitore nei duelli individuali. Poi il rosso che lo costringe negli spogliatoi e regala ancora più peso al giallo di inizio partita.

Gunter 4,5 - A livello generale la sua partita non sarebbe stata così disastrosa. Ma ha il demerito di entrare in entrambi i gol bianconeri. Prima con la deviazione sfortunata sulla rete di Ramsey, poi con l'intervento sciagurato che regala il rigore a Cuadrado e quindi il vantaggio alla Juve.

Faraoni 6 - Nel primo tempo copre benissimo la fascia limitando sia Cristiano Ronaldo che Alex Sandro. Nella ripresa accusa maggiormente il pressing bianconero ma se la cava comunque.

Veloso 7 - A tratti sembra il giocatore che nei suoi anni migliori faceva impazzire i tifosi dello Sporting Lisbona. Disegna e pennella traiettorie perfette per i compagni e segna una rete meravigliosa che illude i suoi nel primo tempo. Guida tecnica e morale dell'Hellas di mister Juric.

Amrabat 6,5 - Nel primo tempo è il migliore in campo insieme al compagno di reparto Veloso. Destra, sinistra, difesa, attacco, non c'è zona di campo che l'ex Bruge non riesca a coprire. E a farlo bene, per giunta. Si francobolla a Matuidi limitandone le iniziative e manda in porta Di Carmine nell'azione che porta al rigore per i suoi. Cala un po' nella seconda metà di ripresa. (dall'85esimo Pazzini sv).

Lazovic 6 - Si vede poco nonostante il gioco scaligero possa esaltare le sue qualità sulla fascia, nel primo tempo. Colpisce la traversa nella carambola che porta al vantaggio scaligero, poi sparisce per ricomparire nel finale con un paio di azioni davvero pericolose.

Verre 5,5 - Utile per fare densità a centrocampo nel primo tempo, quando il Verona la butta sul ritmo e sull'intensità. Pecca un po' a livello di qualità e nella ripresa cala vistosamente dal punto di vista fisico. (dal 59esimo Pessina 5,5 - Incide poco, o almeno non quanto avrebbe voluto Juric. Ci prova con qualche inserimento ma in mezzora abbondante tocchi pochi palloni).

Zaccagni 6 - Buona presenza si dal punto di vista fisico che della personalità. Prova a mettere in difficoltà la linea arretrata bianconera puntando spesso il diretto avversario e provando dalla distanza quando capita. (dal 74esimo Tutino sv).

Di Carmine 5,5 - Si conquista il rigore (che poi sbaglia) con un bel movimento su imbeccata di Amrabat. Ma a inizio ripresa cestina un'occasione clamorosa regalatagli da Demiral fino a sparire nella seconda metà di tempo.