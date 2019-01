Le pagelle dell'Empoli - Provedel a farfalle. Bennacer-Zajc non bastano

Risultato finale, Empoli-Genoa 1-3 - 18' Kouamé (G), 62' Di Lorenzo (E), 69' Lazovic (G), 73' Sanabria (G)

Provedel 5 - Non può fare nulla su Kouamé al 18', ci mette una pezza poco dopo su Lazovic e sulla conclusione angolata di Romulo. Può solo guardare sul gol di Lazovic, ha evidenti colpe sul tris firmato da Sanabria.

Veseli 5 - Clamoroso errore di valutazione nell'azione che porta il Genoa in vantaggio. Non riesce a dare tranquillità al reparto.

Rasmussen 5 - Fatica a contenere gli attacchi degli avversari, fino a crollare insieme ai compagni dopo il 70'. Lazovic lo salta senza troppi problemi.

Silvestre 5,5 - Ha qualche colpa, seppure in tono minore, sull'1-0 genoano. In affanno in qualche circostanza, ma la sua esperienza evita guai peggiori.

Di Lorenzo 6 - Teme praticamente mai di esplorare i territori sulla corsia destra oltre la metà campo, fino a raggiungere il gol del momentaneo 1-1. Da rivedere, però, quando è costretto ad arretrare.

Traoré 5,5 - Ha l'occasione di segnare in avvio, ma si vede che il suo mestiere non è propriamente quello di fare gol. Fa densità in mediana, poi Iachini lo richiama in panchina. (Dal 75' Uçan 6 - Entra a risultato già compromesso).

Bennacer 6 - La sua intenzione è quella di dare geometrie alla mediana empolese. Ispira il momentaneo pareggio empolese, senza però accendere la luce successivamente.

Krunic 5,5 - Solo Radu gli impedisce il gol prima della mezzora, è vivace ma senza riuscire a bucare il portiere avversario. (Dal 56' Mchedlidze 5,5 - Ci mette lo zampino sul momentaneo pari, fa poco altro).

Pasqual 5,5 - Avanza quando può, prezioso in diverse occasioni quando arretra. Purtroppo la grande maturità non lo aiuta troppo nella serata contro il grifone.

Zajc 6 - Fa ammattire la difesa in avvio, senza però trovare la via del gol. Qualche spunto interessante anche nella ripresa ma cala alla distanza, poco assistito dai compagni di reparto. (Dal 79' Acquah sv - Iachini lo manda in campo per portare maggiore fisicità nel finale).

Caputo 5,5 - Rappresenta il vero pericolo per la retroguardia ligure, imprecisione e sfortuna gli impediscono di riportare l'Empoli alla vittoria.