Lazovic-Sanabria fanno volare Prandelli: Genoa vince a Empoli per 3-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è vita dopo Piatek. Il Genoa ha salutato il Pistolero finito al Milan, senza però deprimersi. Lo testimonia la vittoria conquistata questa sera, nel Monday Night del 21esimo turno di Serie A, al Castellani contro un Empoli vivace ma poco produttivo nei sedici metri finali. Termina 1-3 in favore del grifone, che vince grazie a Lazovic e Sanabria. I due ragazzi in grado di segnare le reti liguri nella ripresa, regalando di fatto tre punti preziosi al tecnico Prandelli. Il Genoa torna al successo dopo oltre un mese e tocca quota 23 punti, allungando sul Bologna terzultimo in classifica. I toscani falliscono una buona chance e restano fermi a quota 17, tre passi più avanti i felsinei appena affidati a Mihajlovic. Per Iachini si tratta della quinta sconfitta nelle ultime sei di campionato, rendimento che rappresenta più di un campanello d'allarme.

Le scelte di formazione. Solito 3-5-1-1 per l'Empoli, con Zajc che agisce alle spalle dell'unica punta Caputo. A centrocampo Di Lorenzo e Pasqual come esterni, con Krunic, Bennacer e Traoré a completare il reparto. In difesa terzetto formato da Veseli, Rasmussen e Silvestre. 4-5-1 invece per il Genoa di Prandelli, lasciando fuori Pandev e in avanti si affida solo alla qualità di Kouamé. A centrocampo Romulo e Rolon ai lati di Veloso, con Lazovic e Bessa sulle corsie laterali. In difesa, infine, nessuna sorpresa: da destra a sinistra ci sono Biraschi, Romero, Zukanovic e Criscito.

Prima fase di studio, poi il vantaggio ospite. L'Empoli fa densità in mediana ma in avvio si fa preferire il Genoa. Bessa cerca la conclusione al 10' senza trovare lo specchio della porta toscana, che invece aumenta l'intensità e sfiora la rete prima con Traorè e poi con Zajc che scheggia il palo. Ingenuità pagate a caro prezzo, quelle in fase offensiva della formazione di Iachini. Perché basta un lancio lungo di Criscito per spedire in porta Kouamé, abile a sfruttare un'indecisione di Veseli per beffare Provedel. Siamo al 18' ma l'Empoli non ha intenzione di mollare la presa, nonostante ciò è Lazovic a sfiorare il bis su lancio di Romulo. Il portiere empolese, però, riesce a metterci una pezza.

Occasione Krunic, risposta Romulo. Poco prima della mezzora è Radu a dire no al pari azzurro: azione sulla sinistra, palla di Caputo per Krunic che prende la mira e fa partire un destro violento e incrociato. L'estremo difensore del grifone, però, veste i panni di Superman e respinge la minaccia. Poco dopo è invece Romulo a sfiorare la rete dal limite: controllo per vie centrali e palla alla sinistra di Provedel, bravo a deviare in corner con la punta delle dita. Ma il duello a distanza è tutt'altro che finito, perché al 37' Radu respinge prima la conclusione di Caputo e poi con i piedi quella di Silvestre. La squadra di Iachini continua a spingere ma, poco prima di rientrare negli spogliatoi, Caputo non è abile a trovare lo specchio della porta ospite.

Empoli spinge in avvio ripresa. La seconda frazione si apre con l'occasione capitata a Caputo: lancio di Di Lorenzo dalla destra, suggerimento per l'attaccante che sfiora la sfera ma non trova la porta per pochissimo. Attacca ancora la squadra di casa e Zajc lancia a rete Caputo, fermato per offside. La gara inizia a diventare tattica e l'arbitro La Penna deve estrarre due gialli nel giro di 3': prima per Rolon e poi per Rasmussen.

Cambio tattico e gol. Iachini richiama in panchina Krunic per schierare Mchedlidze al 56', così Zajc arretra a centrocampo e il neoentrato si schiera al fianco di Caputo. Il pari dell'Empoli arriva al 62', con Bennacer che avanza al limite per poi scaricare su Caputo a sinistra: traversone basso al centro, Mchedlidze disturba Radu che intercetta senza trattenere la sfera favorendo così il pari di Di Lorenzo. Per l'esterno si tratta del secondo gol consecutivo, vista la marcatura siglata otto giorni fa contro il Cagliari.

Offside Kouamé, debutto (con gol) Sanabria. Lazovic spacca la gara. L'attaccante del grifone va a segno di testa ma non ci sono dubbi sulla sua posizione irregolare, così Prandelli fa esordire Sanabria che prende il posto di Romulo. Verso il 70' è Lazovic a salire in cattedra: il serbo realizza il vantaggio genoano con un sinistro morbido sul secondo palo, capitalizzando una bella azione in contropiede di Bessa. Poi un minuto dopo serve il cross a Sanabria per il più facile dei gol: traversone dalla destra, Provedel va a farfalle e l'ex Roma festeggia il debutto con la rete siglata cinque minuti dopo il suo ingresso.

Crollo Empoli, il Genoa amministra. La squadra di Iachini non riesce a farsi nuovamente sotto, nonostante l'ingresso di Ucan per Traorè. Poi Acquah prende il posto di Zajc a 10' dalla fine. Prandelli si gioca la carta Pezzella per Rolon per poi far entrare Pereira al posto di Lazovic, controllando così il vantaggio fino al triplice fischio finale. Si abbracciano i calciatori del Genoa, applauditi dai 300 tifosi al seguito. Sarà una notte di riflessione, invece, per i toscani.