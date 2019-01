Le pagelle dell'Inter - Gli esperimenti fanno flop. Male il tandem argentino

Torino-Inter 1-0 (35' Izzo)

Handanovic 5 - L'errore sul gol di Izzo è metà fortuito, ovvero per la deviazione di D'Ambrosio, metà dovuto alla scarsa reattività e alla pessima lettura della conclusione.

Skriniar 6 - Pomeriggio di concentrazione assoluta, nonostante i graffi e il pressing di Zaza e Belotti. E' certamente il più sicuro della retroguardia nerazzurra, occhio però alla sicumera.

De Vrij 6 - La pressione degli avanti del Torino non gli concede mai il pallino del gioco tra i piedi. Quando ci prova, rischia qualche sbavatura seppur non da brividi polari.

Miranda 5.5 - Pochi brividi e poco impegno. Però Spalletti gli affida soprattutto nel primo tempo compiti di regia che poco gli si confanno. (dal 55' Nainggolan 5.5 - Il suo ingresso cambia l'atteggiamento tattico dell'Inter. Non il finale, non il piglio dei nerazzurri).

Dalbert 5.5 - Non scarica i cavalli sulla fascia e subisce quelli di De Silvestri. Più che da ala sinistra, gioca da quinto di difesa. Non da Oscar, ma nella ripresa garantisce due buoni salvataggi ai suoi.

Vecino 5 - Il graffio non c'è, di inserimenti non ne fa. Un pomeriggio bello complicato per l'uruguaiano che soffre il dinamismo dei mestieranti della mediana granata, Rincon su tutti. (dall'83' Candreva sv).

Brozovic 6 - Certamente il più propositivo, sicuramente quello che interdice meglio. Tiene corti i reparti da solo, anche se ai suoi fianchi Vecino e Joao Mario non gli danno supporto e in fase d'attacco si spegne per colpe non sue.

D'Ambrosio 5 - Izzo lo sovrasta in occasione dell'1-0. Non un peccato capitale, ma quando costa un gol così pesante, un po' di più. In fase offensiva perde il tempo di gioco in un paio di ghiotte occasioni.

Joao Mario 5 - Difficile immaginarlo come dieci da Scudetto, Spalletti gli concede una ghiotta occasione che il portoghese non sfrutta. Impalpabile praticamente per tutta la partita. (dal 71' Politano 5 - Entra e cambia l'Inter, che con lui passa al 4-3-3. Poi, all'improvviso, il rosso diretto per un duro confronto verbale con l'arbitro Maresca. Il voto risente di questo, visto che in campo era entrato pure molto bene. Ma l'ingenuità è imperdonabile).

Lautaro Martinez 5 - Ha avuto una chance importante. Fallita miseramente. Ha provato ad abbassarsi ma i tre della difesa del Torino lo hanno strozzato impedendogli di girarsi. Una volta fronte alla porta, ha trovato i frangiflutti granata a dirgli di no.

Icardi 5 - Non segna dal 15 dicembre. Il caso del rinnovo continua a pesargli? O, giustappunto, è solo un caso? Difficile dare una risposta univoca. Facile avere una certezza. L'apporto in Torino-Inter di Icardi è stato di basso impatto.