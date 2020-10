Le pagelle dell'Inter - Hakimi e Vidal, super esordio dal 1'. Solito Lukaku, Sanchez ritrovato

vedi letture

Handanovic 5,5 - Errore non da lui, quello che permette al Benevento di trovare la rete del momentaneo 1-3. Poi due buoni interventi nella ripresa, quando il Benevento alza il proprio raggio d'azione

Skriniar 6 - torna titolare dopo molto tempo, a dispetto delle voci riguardanti la trattativa col Tottenham. Solita affidabilità, anche se il Benevento fa poco per impensierirlo

De Vrij 6 - Rientra dopo la squalifica e si piazza al solito al centro della difesa a tre. Una sola sbavatura, nella ripresa, che porta alla seconda rete di Caprari

Kolarov 6 - L'unica conferma della difesa a tre rispetto alla prima contro la Fiorentina. Prestazione senza particolari sbavature, comunque più positiva la fase di costruzione rispetto a quella difensiva

Hakimi 7,5 - Un assist e un gol all'esordio. Oltre alla sensazione che l'Inter abbia trovato un top del ruolo. Corre avanti e indietro senza sosta, quando crescerà la condizione e l'intesa coi compagni potrà essere devastante

Gagliardini 7,5 - Dimostra di poter stare senza problemi nella batteria di centrocampisti di qualità di Antonio Conte. Dà equilibrio, segna un bel gol, serve l'assist per la seconda rete di Lukaku e colpisce una traversa (dall'81' Eriksen sv).

Vidal 7 - Buona la prima (da titolare), per il cileno fortemente voluto da Conte. Scherma e arpiona palloni come ai giorni migliori e si fa vedere anche in fase di costruzione. Esce acciaccato (dal 52' Barella 6 - La panchina non gli piace. Entra e prova a giocare tutti i palloni che passano dalle sue parti. Cerca il gol con insistenza)

Young 7 - Le sue prestazioni restano su livelli altissimi. Arriva sistematicamente sul fondo e serve assist a ripetizione per i compagni (dal 65' Perisic 5,5 - Entra per far rifiatare l'inglese: si divora un gol clamoroso, a risultato comunque acquisito)

Sensi 6 - Schierato trequartista al posto di Eriksen, non incide come nella ripresa dell'esordio contro la Fiorentina. Qualche buon tocco, qualche errore di troppo in fase di appoggio (dal 65' Brozovic 5,5 - Entra per gestire il pallone ed il risultato. Si addormenta e manda in porta Lapadula, fortuna per lui che Handanovic è attento)

Sanchez 7,5 - Indemoniato. Mette lo zampino tutte le azioni offensive nerazzurre e in quasi tutti i 5 gol della sua squadra. L'intesa con Lukaku e Hakimi è ottima, gli manca davvero solo il gol. Giocatore ritrovato

Lukaku 7,5 - Un gol dopo neanche 40'', un altro prima della mezzora. Più le solite sponde, i soliti movimenti ad aprire la difesa avversaria. Non perde il vizio, affina l'intesa con Hakimi e trascina i suoi alla seconda vittoria su due gare giocate (dal 65' Lautaro Martinez 7 - Entra e segna. Meglio di così. Poi si mette al servizio dei compagni e prova a far segnare Sanchez, senza successo)

Antonio Conte 7,5 - Cambia 7 interpreti rispetto all'esordio contro la Fiorentina, ma la sostanza resta la stessa. L'Inter gioca bene per larghi tratti e trova il gol con facilità disarmante. Forse anche grazie al nuovo, spregiudicato, 3-4-1-2.