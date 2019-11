Le pagelle dell'Inter - Il Toro fa male al Torino. Lukaku non si ferma

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Torino-Inter 0-3 (12' Lautaro, 32' De Vrij, 55' Lukaku)

Handanovic 7 - La parata di pure istinto allo scadere del primo tempo è da vedere e rivedere. A bordo campo Dejan Stankovic, oggi commentatore, stentava a crederci. Regala tranquillità e sicurezza ai suoi nell'arco di tutta la partita.

Godin 6,5 - Parte titolare nonostante la candidatura di Bastoni e l'imminente impegno Champions. Risponde alla grande, attento e puntuale soprattutto nel primo tempo.

De Vrij 7 - In difesa fa il solito lavoro di lettura e chiusure tempestive. Il campo pesante lo costringe a lavorare meno di fioretto e così decide di togliersi la soddisfazione della gioia personale col gol dello 0-2.

Skriniar 6,5 - Stessa interpretazione di Godin. Attento, cattivo quanto basta, sempre pronto a pressare alto per non far ragionare il reparto offensivo granata.

D’Ambrosio 6,5 - Alla prima da titolare dopo diverse settimane, si piazza sulla destra e ingaggia un bel duello con Ansaldi. Nonostante la buona verve dell'argentino rischia pochissimo. (dall'83' Dimarco sv).

Vecino 6,5 - Nel pesantissimo campo dell'Olimpico di Torino serve la sua corsa e il suo lavoro sporco. E proprio da una palla sporca nasce l'assist per la rete del vantaggio nerazzurro di Lautaro.

Brozovic 7 - Altra grande prestazione stagionale del croato. Questa volta con un campo che non esalta certo le sue qualità di palleggiatore. Ma Brozovic gioca con serenità e consapevolezza e alla fine mette il piede in quasi tutte le azioni offensive nerazzurre.

Barella 6,5 - Inizia col solito dinamismo e la solita qualità, nonostante il campo pesante. Spesso nel vivo del gioco, sfiora il gol pochi secondi prima dell'infortunio. Sfortunato nel movimento sbagliato che provoca il guaio al ginocchio. In bocca al lupo per il recupero. (dal 45' Borja Valero 6 - Entra bene in partita, chiamato da Conte dopo il ko di Barella. Nella ripresa l'Inter ha vita facile e lui con la sua tecnica riesce ad addormentare il gioco nei momenti giusti).

Biraghi 6,5 - Scontro di corsa e dinamismo con De Silvestri. se la cava bene, sia in fase offensiva che difensiva. Ed è bravissimo a trovare il cross tagliato per la rete di De Vrij.

Lautaro 7,5 - Ennesima prova di qualità, personalità, gol e maturità calcistica. C'è tutto nella gara odierna del Toro contro il Torino. Prima la rete che ha sbloccato il risultato, poi tanto lavoro in favore dei compagni, quindi il contropiede lanciato ottimamente in occasione dello 0-3 di Lukaku. (dal 69' Candreva 6 - Entra e si accomoda sulla consueta fascia destra. Corsa buona per gli ultimi minuti di spinta del Torino).

Lukaku 7 - Nel primo tempo è attivo e presente, sempre nel vivo del gioco. Nella ripresa segna un bel gol di destro, quello dello 0-3 che di fatto chiude definitivamente la partita.