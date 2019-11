Torino-Inter, i voti ai tecnici: un Conte perfetto strapazza Mazzarri

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Torino-Inter 0-3 (12' Lautaro, 32' De Vrij, 55' Lukaku)

Una vittoria che forse nel risultato è anche più larga di quanto visto in campo. Ma l’Inter, questa sera contro il Torino, non ha mai rischiato di non portare a casa i 3 punti. Merito del gol in apertura di Lautaro Martinez, così come delle reti di De Vrij e Lukaku. La squadra di Antonio Conte non ha sofferto neanche la pesantezza del campo e la pioggia insistente nell’arco dei 90 minuti, conquistando un successo fondamentale per la classifica dopo la vittoria odierna della Juve.

ANTONIO CONTE 7 - L’Inter è una macchina che gira alla perfezione, anche quando le condizioni meteo sembrano sfavorevoli. Schiera la GDS non pensando alla Champions, mentre a destra fa riposare Candreva lanciando D’Ambrosio. La squadra come spesso succede risponde presente, la l’ex ct è sembrato davvero bravo nel motivare la squadra ed equilibrarla al meglio sul campo. Con la coppia Lukaku-Lautaro che non lo tradisce.

WALTER MAZZARRI 5 - Il Torino non riesce praticamente mai a prendere le misure ai nerazzurri. Mazzarri decide di puntare su Verdi lasciando in panchina Berenguer, ma al di là delle scelte sui singoli (comunque non molto ampie) la sua squadra è sembrata distante anni luce dalla cattiveria agonistica e dalla convinzione mostrate dagli avversari. L’infortunio di Belotti pesa, ma non può essere l’unica spiegazione ad un ko decisamente pesante.