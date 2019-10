Le pagelle dell'Inter - Lautaro convince. Sensi e Barella all'altezza

Fonte: dall'inviato al Camp Nou, Barcellona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Barcellona-Inter (3' Lautaro Martinez, 58' Luis Suarez, 84' Luis Suarez)

Handanovic 6 - Nel primo tempo viene impegnato in 2-3 occasioni, ma fa parte della normale amministrazione con Messi e compagni che sembrano lontani dalla miglior condizione. Nella ripresa invece le conclusioni sono decisamente più insidiose. Alcune le ferma, sulle due reti di Luis Suarez può davvero poco.

Godin 5,5 - Nel primo tempo perde Arthur sul finire di frazione, per il resto buon controllo della gara. Nella ripresa stesso copione, ma ha il demerito di abboccare alla finta di Suarez aprendogli un'autostrada per il vantaggio.

De Vrij 6 - Prestazione diligente, guida la difesa e fa partire l'azione con discreta qualità. La compattezza dell'undici nerazzurro lo aiuta nella gestione degli attaccanti blaugrana, soprattutto nel primo tempo.

Skriniar 6 - Dei tre in difesa sembra quello con più cattiveria agonistica. O almeno quell'aggressività necessaria contro avversari del genere. Peccato che sulla seconda rete blaugrana non esca prima in chiusura su Messi.

Candreva 6 - Macina chilometri e chilometri su quella fascia. La partita in fondo lo richiede e lui non si fa problemi. Nel primo tempo Skomina gli annulla un gol per giusto fuorigioco. (dal 71esimo D'Ambrosio 5,5 - Conte gli chiede di stare bloccate. Peccato che non riesca a segnare con Ter Stegen fuori dalla porta...).

Barella 6,5 - A tratti sembra imprendibile, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa prova a mantenere la stessa energia, ma predica nel deserto visto che i compagni non lo seguono più.

Brozovic 6 - Nei primi 45' partecipa attivamente al gioco interista, regalando a tratti spettacolo con i fraseggi stretti con Sensi, Barella e Sanchez. Cala nella ripresa, quando la squadra abbassa il baricentro.

Sensi 6,5 - Solito furetto in mezzo al campo. Bravo nel dialogo stretto con i compagni, ma questa non è una novità. Un po' più inusuale il modo in cui riesce a chiudere su Messi in almeno 3-4 circostanze nell'arco della gara. (dal 79esimo Politano sv).

Asamoah 5,5 - Schierato quinto a sinistra, nel primo tempo prova a spingere mentre nella ripresa rimane bloccato sulla difensiva. Perdere Messi sulla giocata secca ci sta. Peccato che quella giocata porti al gol del vantaggio blaugrana.

Sanchez 6,5 - Fin quando il cileno è in campo l'Inter è pericolosa e soprattutto riesce a ripartire dopo le azioni offensive blaugrana. Esce stremato ed è un peccato, perché la squadra ne risente fin troppo. (dal 67esimo Gagliardini 6 - Conte lo manda in campo per provare ad arginare la marea blaugrana e magari sfruttare i suoi centimetri su palle inattive. Peccato che non capiti l'occasione dal suo ingresso a fine partita. Entra comunque con la giusta voglia).

Lautaro Martinez 7 - Un gol in apertura cercato, voluto e trovato, con caparbietà e qualità. Nel primo tempo è pericolosissimo in almeno altre 2 occasioni ed in generale si batte in lungo e in largo per tutto l'incontro reggendo da solo il peso dell'attacco.