Le pagelle dell'Inter - Lautaro è un disastro. Lukaku ed Eriksen riaccendono la luce

Roma-Inter 2-2 al 90'

Handanovic 5.5 In apertura esce cercando farfalle e quasi Mancini segna. Imposta da vertice basso in fase di ripartenza, sulle reti della Roma poco può fare.

Skriniar 5.5 A quattro è uno dei migliori centrali del globo. A tre, sulla manica destra, non sente il vestito cucito su misura. E si vede: dalla sua Spinazzola corre e fa male.

De Vrij 6.5 Segna un gol bello e spettacolare ma in apertura perde Mancini e su Dzeko a volte va in difficoltà. Una gara non semplice per il centrale olandese.

Bastoni 5.5 Soffre il brio e le corse di Alexis Sanchez che da quella parte è certamente il più ispirato dell'attacco dell'Inter.

Candreva 5.5 Dalla sua parte c'è Spinazzola che è un trenino efficace e doloroso per le ambizioni Scudetto dell'Inter. (dal 67' Moses 6.5 Entra e conquista un rigore importante. Se sarà pesante, chiaro, perché alla fine sarà 2-2, lo si saprà solo domani)

Barella 5 Torna dall'inizio e ha una voglia matta. Eccesso di foga in apertura, il giallo rimediato lo costringe a una partita timida e meno aggressiva.

Gagliardini 5.5 Il fedelissimo del post pausa della mediana di Conte, stavolta è meno solido. Più trequarti della Roma che mediana dell'Inter. Non sufficiente. (dal 69' Eriksen 6 Entra con brio, dà certamente più fantasia alla manovra d'attacco dell'Inter. Però sta rischiando di diventare un vero caso, nonostante Marotta faccia da pompiere)

Young 5 Davanti ha Bruno Peres che scivola veloce e ubriacante da quella parte. Fatica a inserirsi e pure a girare a doppia mandata la chiave inglese. (dal 67' Biraghi 6 Diligente e ordinato, da quella parte, dopo il suo ingresso, gli esterni della Roma fanno meno male)

Brozovic 5.5 Non inventa, non rifinisce. Stavolta da trequartista non incide, dopo i cambi si sposta e cresce leggermente.

Martinez 4.5 Controlla e segna. Peccato sia in fuorigioco, perché il gol nella ripresa era di quelli da sigle d'apertura. Solo che fa solo quello, come spesso accaduto da quando è nel vortice del mercato. (dal 67' Lukaku 6.5 Entra e dà il peso che mancava al reparto nerazzurro. Sul rigore è freddo e non è mai una cosa scontata quando i calci dal dischetto sono così pesanti)

Sanchez 6.5 Certamente quello più in forma e in palla del pacchetto avanzato dell'Inter. Suo l'angolo per il vantaggio di De Vrij, nessuna fiammata incendiaria ma sempre incisivo.

Conte 5.5 Sbaglia la scelta Lautaro, dentro Lukaku e l'Inter cambia. La gestione di Eriksen sta iniziando a diventare un caso. No, non è stata una bella Inter e deve ringraziare Spinazzola se alla fine fa 2-2 all'Olimpico.