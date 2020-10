Le pagelle dell'Italia - Cristante illumina, Berardi non fa molto oltre al gol

ITALIA-MOLDOVA 6-0

Sirigu 6,5 - Deve disinnescare un diagonale molto bello di Nicolaescu, ma è l'unico intervento del primo tempo (dal 67' Cragno s.v.).

Lazzari 6,5 - Sulla sua fascia ha delle praterie, infatti sfrutta spesso la libertà che gli lascia Berardi di affondare. Dopo due scorribande alla terza fa l'assist per il 5-0 a El Shaarawy.

Gianluca Mancini 6,5 - Non ha bisogno di usare le maniere forti. Mura un tentativo di Rata.

Acerbi 6 - Si fa svilare via da Nicolaescu sull'unico tentativo del primo tempo.

Biraghi 6,5 - Grandi problemi non può averne, visto che non ha avversari. Si permette di assistere Caputo per il suo primo gol in Nazionale (dal 67' Emerson s.v.).

Locatelli 6 - Viene calciato subito da Carp, per un intervento che potrebbe fargli male. In mezzo al campo detta legge, come tutti.

Cristante 7,5 - Avere un tempo in più di gioco gli permette di inventare con lanci lunghi per il gol di El Shaarawy e causando l'errore di Posmac. Segna un gol e cerca la doppietta nel primo tempo.

Bonaventura 6,5 - Classe superiore a molti, senza pressione riesce a ricamare calcio senza mai andare in difficoltà (dal 67' Sensi s.v.).

Berardi 6,5 - Entra molto dentro il campo, con un gioco differente rispetto a quello di Chiesa. Però nel primo tempo non ha grandi sussulti, nella ripresa da due passi chiude il set (dal 75' Kean s.v.).

Caputo 7 - Primo gol in Nazionale festeggiato con abbracci da parte di tutti i colleghi, sebra perfetto per il 4-3-3 di Mancini (dal 75' Lasagna s.v.).

El Shaarawy 7,5 - I suoi avversari sono francamente di una serie di categorie inferiori a lui. Gli riesce tutto facile (dal 67' Grifo 6,5 - In pochi minuti dall'entrata va via sulla sinistra e centra perfettamente per il gol di Berardi).

Roberto Mancini 7 - C'è da dire che l'Italia ha sempre fatto fatica a vincere con più di un gol di scarto. Con lui sembra tutto facile ancora prima di cominciare.