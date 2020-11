Le pagelle dell'Italia - Donnarumma non giudicabile. Bastoni è un veterano, tutti promossi

ITALIA-POLONIA 2-0

Donnarumma s.v. - Non giudicabile.

Florenzi 6,5 - Primo tempo ad alto livello, anche se gli avversari sono francamente pochissima cosa sulla sua fascia. Nella seconda frazione si contiene di più, ma ottimo (dall'89' Di Lorenzo s.v.).

Acerbi 6,5 - Gli attaccanti della Polonia gli girano al largo, lui non ha bisogno di strafare per fare una discreta figura.

Bastoni 7 - Nel primo tempo Lewandowski passa alle maniere forti quando sente la presenza da dietro, ma è straordinario a uscire da pressing e situazioni intricate. Un baluardo.

Emerson 6,5 - Travolgente sulla sinistra, è un mistero perché il Chelsea abbia deciso di prendere un terzo esterno difensivo oltre a lui e Marcos Alonso. Probabilmente meglio se torna in Italia.

Barella 7 - Professione guastatore, con tacco oramai consumato e tempi da Marchisio dei bei tempi. Regalerebbe l'assist a Insigne se non ci fosse Belotti in fuorigioco.

Jorginho 7 - Cervello del gioco, trova geometrie e dialoga con Locatelli. Sul rigore, dopo avere sbagliato in Champions League contro il Krasnodar, spiazza l'avversario con il saltino.

Locatelli 6,5 - Meno visibile di Verratti, fa più lavoro oscuro e lascia più spazio a un Barella che sprinta sulla sua porzione di campo. Anche perché Emerson e Insigne sono entrambi molto offensivi.

Bernardeschi 6 - Fa venire il mal di testa a Reca, questo è vero, ma dall'altro lato non riesce a essere incisivo quando si tratta di andare al tiro. Szczesny è comunque bravo a disinnescare la sua conclusione, la prima della gara (dal 64' Berardi 7 - Ha il grande merito di chiudere la partita) .

Belotti 6,5 - Non sembra la sua serata in fase realizzativa, così si fa notare quando Krychowiak lo butta giù a due passi da Szczesny. Nelle conclusioni invece è sfortunato (dall'80' Okaka s.v.).

Insigne 7 - Fa gol con un bel movimento, ma la posizione di offside di Belotti gli toglie la gioia. Con Emerson mette a dura prova Bereszynski, va vicinissimo al 2-0 con un tiro deviato. Poi regala l'assist a Berardi per il 2-0 (dall'89' El Shaarawy s.v.).

Evani 7 Italia sempre in controllo, con gli avversari che non fanno nemmeno un tiro in porta. Forse i suoi dovevano chiuderla prima, ma è un ottimo bis del 4-0 all'Estonia.