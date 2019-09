Le pagelle dell'Udinese - Lasagna galoppa e segna, Musso inciampa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Musso 5 - Tante responsabilità in occasione del gol di Gervinho, ed è il mattoncino su cui il Parma costruisce la propria vittoria.

Becao 5,5 - Sui palloni alti sa il fatto suo, ma Inglese arretrando lo costringe a uscire dalla sua comfort zone, e il Parma punisce coi suoi "piccoletti".

Ekong 5 - Se Samir fatica su Gervinho, lui non è da meno su Kulusevski: passo troppo diverso, lo svedese firma due assist, i primi in Serie A.

Samir 5 - Gervinho è un cliente difficilissimo, ma lui non lo prende davvero mai. In occasione del terzo il delta di velocità tra i due è quasi imbarazzante.

Larsen 6,5 - Ispiratissimo, mette un paio di palloni insidiosi in area nel primo tempo e continua ad arare la fascia con qualità e lucidilità nella ripresa. In grande condizione fisica. Dal 75' Teodorczyk sv.

Jajalo 6,5 - Molto positivo, stravince il duello tra registi ma non basta per guadagnare punti. Tudor gli affida le chiavi del centrocampo e lui non lo delude.

Mandragora 6 - Tanta legna e poca partecipazione nella manovra bianconera: con il 3-4-1-2 schierato da Tudor era inevitabile vederlo in versione maggiormente difensiva. Dal 55' Fofana 6 - Con il suo ingresso aumenta il peso in area, non la pericolosità della squadra di casa.

Sema 6 - Inizio di avventura italiana così così per l'esterno ex Watford, che a sinistra non sfonda praticamente mai, soffrendo gli inserimenti di Kulusevski.

De Paul 6 - In campo nonostante le voci di mercato: professionista esemplare, gioca di fino ma non risparmia rincorse e chiusure. Se rimane, è il miglior acquisto dell'estate per l'Udinese.

Nestorovski 5,5 - Si sacrifica tanto in copertura sull'inizio dell'azione crociata, ma non basta. In area di rigore è il grande asssente, non lo si nota praticamente mai. Dal 70' Pussetto sv.

Lasagna 7 - Devastante nella cavalcata che porta al vantaggio bianconero: il Parma impara la lezione e non gli concede più spazi in cui buttarsi.