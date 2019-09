Prima vittoria per il Parma: Gervinho in versione Formula 1, Udine cade

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un Gervinho in versione Charles Leclerc (oggi vincitore del Gran Premio di Spa-Francorchamps del campionato di Formula 1, ndr), semina il panico alla Dacia Arena, entrando in tutte le azioni pericolose (e da gol) del Parma, che coglie oggi i primi tre punti stagionali dopo l'amaro e immeritato ko dell'esordio contro la Juventus di Sarri. Stavolta l'Udinese deve inchinarsi, con Tudor che può recriminare in particolare sul gol del pareggio ducale, arrivato quando i bianconeri sembravano in controllo della gara e più che mai vicini al raddoppio. Nella ripresa il Parma, avuti gli spazi che tanto ama, non ha perdonato, con l'ivoriano grandissimo protagonista.

UN QUARTO A TESTA - È Kevin Lasagna a sbloccare la sfida della Dacia Arena: dopo quasi nove mesi di digiuno casalingo, il bomber della Nazionale italiana con un sinistro violentissimo batte Sepe finalizzando un'azione di contropiede che vede il numero 15 bruciare in velocità Iacoponi su lancio lungo della difesa di casa, per poi concludere sul secondo palo con grande forza. Ripagata in pieno così la fiducia di Roberto Mancini, che l'ha riportato in azzurro. Parti invertite: l'Udinese gioca e cerca il bis, ma è il Parma a realizzare il primo gol della sua stagione di Serie A. grande giocata di Kulusevski, che improvvissamente dà una sterzata e aumenta vorticosamente la velocità dell'azione, raccogliendo palla al limite dell'area e servendo lo scatto del solito Gervinho. L'ivoriano segna il terzo gol stagionale con un destro violento che vede la complicità, involontaria, di Musso.

GAGLIOLO NON PERDONA - Nella ripresa è ancora la squadra ospite a partire meglio, senza però concedere all'Udinese gli spazi che avevano reso letali i bianconeri nella prima frazione: la miccia che sbilancia la sfida la accende ancora Gervinho, ed è ancora Kulusevski a firmare l'assist, per il perfetto inserimento a centro area di Gagliolo. Tuffo e colpo di testa che fa finire il pallone alle spalle di Musso, stavolta assolutamente incolpevole.

ALTRO SHOW DI GERVINHO - Col 2-1 il Parma può abbassare il proprio baricentro, un modo di giocare che conosce a menadito, lasciando a Gervinho il compito di spaccare in due la difesa di casa grazie alle accelerazioni repentine di cui madre natura lo ha fornito. È proprio l'ivoriano a seminare il panico negli avversari al 75', lanciato da Inglese in campo aperto: Gervinho temporeggia, poi fa fuori secco Samir e crossa teso al centro dove il compagno d'attacco era accorso, per poi incrociare col sinistro alle spalle di Musso. Inutili gli assalti finali dei padroni di casa, che sbattono sovente contro Sepe.