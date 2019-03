Le pagelle dell'Udinese - Pussetto vola sulla fascia. Mandragora, che gol!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Udinese-Genoa 2-0 (4' Okaka, 62' Mandragora)

Musso 6,5 - Bravo e fortunato nel finale, quando neutralizza da due passi Lapadula e Kouamé. Una certezza per Tudor.

Stryger Larsen 6,5 - Restituito al suo ruolo naturale, copre le spalle a Pussetto e all'occorrenza si fa vedere anche in proiezione offensiva.

Troost-Ekong 6,5 - Vita facile sullo spento attacco rossoblù, qualche difficoltà nel finale con l'ingresso di Lapadula.

De Maio 6 - Vedi sopra. Poche imprecisioni, con un coefficiente di difficoltà non proprio altissimo.

Zeegelaar 5,5 - Dalle sue parti arriva qualche pericolo nel finale. Anche in fase di spinta potrebbe fare di più.

Fofana 6,5 - Qualità e quantità, come si suol dire. Suo l'assist per la rete di Okaka a inizio gara, si impone in tutti i duelli a centrocampo. (Dall'84' Badu s.v. -).

Sandro 6 - Ha il compito di coprire le spalle alle offensive dei compagni e lo svolge bene. Tanto lavoro sporco, in tutti i sensi: con una maggiore precisione nei passaggi meriterebbe anche qualcosa in più. (Dal 64' Behrami 6 - Nel giorno dei ritorni, si rivede anche lui dopo una lunga assenza. Voto di fiducia).

Mandragora 7 - Beccato dal pubblico di casa nel primo tempo, risponde con un gol che è un capolavoro da vedere e rivedere. Sfiora anche il bis su punizione.

Pussetto 7,5 - Dà il via all'azione dell'1-0, nel secondo tempo libera De Paul che però spreca. Poi si rifa dando a Mandragora la palla del 2-0. Tenta anche la gloria personale in un paio di occasioni, senza frutti. Scatta e strappa, fa ammattire Criscito.

Okaka 7 - Prima il tacco, poi il gol: gli bastano pochi minuti, per dare ragione a Tudor che l'ha lanciato titolare. Rete a parte, molto spesso si porta a spasso da solo i due centrali avversari. Forza della natura. (Dal 73' Lasagna 6 - Sta tornando ai suoi livelli. Potrebbe fare meglio nell'uno contro uno con Radu, poi è solo questione di centimetri perché la palla non entri).

De Paul 6,5 - Contribuisce con un tocco preciso al gol di Okaka, si divora una rete (quasi) fatta all'ora di gioco. Riportato in attacco, si diverte e fa divertire.