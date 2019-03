Le pagelle della Fiorentina - Simeone presente. Bell'esordio per Montiel

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lafont 6 - Sul bellissimo gol di Baselli è incolpevole, col pallone che disegna una traiettoria imprendibile per il francese. Per il resto gestisce senza particolari affanni gli attacchi granata.

Laurini 6 - Spinge pochissimo, si preoccupa più di limitare gli affondi di Ansaldi e alla fine se il Toro non sfonda il merito è anche suo.

Milenkovic 6 - Torna centrale complice l'assenza di Pezzella e alla fine la sua prova è positiva. Nel duello con Belotti ci mette fisicità e riesce a disinnescare il capitano granata. Nella ripresa anche un paio di buone chiusure anche di testa.

Vitor Hugo 6,5 - Ha il merito di fornire l'assist a Simeone con un colpo di testa da centrocampo su cui il Torino si fa trovare impreparato. Per il resto controlla bene Belotti e Zaza nella ripresa.

Biraghi 6 - Spinge molto meno del solito e forse i suoi cross servirebbero alla Fiorentina per creare pericoli a Sirigu. Attento in fase difensiva, soprattutto nel primo tempo. Nel finale di gara si rende pericoloso con una bella rasoiata parata dal numero 1 granata.

Benassi 6 - Nel primo tempo, con la fascia da capitano al braccio, è fra i più attivi anche se la precisione non sempre è dalla sua parte. Pericoloso in almeno due occasioni, nella ripresa cala di rendimento e finisce la gara senza più energie nelle gambe.

Veretout 6 - Torna a giocare da regista con l'assenza di Edimilson. Nel primo tempo si vede pochissimo, meglio nella ripresa quando prova a prendere per mano la squadra. Gara senza acuti, ma pure senza errori da sottolineare.

Gerson 5,5 - Avrebbe il compito di dare qualità alla manovra gigliata, soprattutto nella metà campo offensiva. Invece è troppo timido e non prova quasi mai la giocata. (dal 79esimo Dabo sv).

Mirallas 5,5 - Nel primo tempo si vede poco e sbaglia alcuni semplici appoggi. Cresce nella ripresa, quando i compagni lo cercano di più, e si fa vedere in due occasioni dalle parti di Sirigu. (dall'85esimo Montiel 6,5 - All'esordio assoluto, gioca pochi minuti ma gli bastano per farsi conoscere al pubblico del Franchi. Il suo ingresso ridà gioco ed entusiasmo alla manovra viola).

Simeone 6,5 - Bravo e furbo in occasione del primo gol, quando sfrutta la posizione di Ansaldi per restare in gioco. Nel primo tempo si mangia però un pallone ghiotto a tu per tu con Sirigu. Sempre nel vivo del gioco, anche se non sempre con lucidità.

Muriel 6,5 - Parte titolare al fianco di Simeone e veste fin da subito i panni del rifinitore. I compagni lo cercano e lo trovano spesso, lui si rende protagonista di 2-3 assist di livello non sfruttati dallo stesso Cholito e da Benassi. Esce stanco dopo le due gare con la Nazionale. (dal 67esimo Vlahovic 6 - Entra con voglia e fisicità e nella mezzora scarsa a sua disposizione si rende pericoloso in almeno due occasioni).