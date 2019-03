Le pagelle della Juve - Pochissimo da salvare, attacco perso senza CR7

© foto di www.imagephotoagency.it

GENOA-JUVENTUS 2-0 - 72' Sturaro, 81' Pandev

Perin 5.5 - Una grande parata su Sanabria tiene a galla la Juve nel primo tempo. Ma ha la coscienza il gol di Sturaro che sblocca la partita.

Cáceres 5.5 - Condizionato dall'ammonizione nel primo tempo, soffre le volate di Kouamé

Bonucci 6 - Del trio difensivo è quello che non ha colpe specifiche. Guida la retroguardia senza particolari sbavature, ma stavolta non è adeguatamente supportato dai compagni di squadra.

Rugani 5.5 - Kouamé e Pandev lo fanno ammattire, come si vede in occasione del 2-0. Pomeriggio da dimenticare.

Cancelo 5.5 - Freno a mano tirato. Il VAR prima lo grazia (un mani in area annullato da un fallo di mani anche di Kouamé) e poi lo penalizza, cancellando una sua splendida volata e assist per Dybala (dal 59' Bernardeschi 5 - Non incide in alcun modo sulla partita, anzi. Il suo ingresso in campo coincide con il crollo bianconero).

Emre Can 5.5 - Fa filtro, contrasta, rilancia ma anche lui cala alla distanza, pagando la notte di Champions.

Pjanic 5.5 - Poche idee e quelle che il bosniaco prova a sviluppare non trovano il supporto della squadra.

Bentancur 5 - Non sale mai in cattedra, mantenendo un profilo fin troppo basso al punto da portare Allegri a sostituirlo. (dal 78' Spinazzola sv -)

Alex Sandro 5 - Non punge, nemmeno quando Allegri lo avanza esterno d'attacco. E se Spinazzola è quello visto contro l'Atlético Madrid il brasiliano ha di che preoccuparsi per il suo status nella squadra).

Dybala 5 - Senza l'ombra di Cristiano Ronaldo può giocare qualche metro più avanti e con più serenità. Occasione sprecata dalla Joya, che va al tiro una volta nel primo tempo e si vede annullare una rete per fuorigioco nella ripresa.

Mandžukic 5 - Sgomita come sempre ma questa volta esce sconfitto dai duelli. Chiede un rigore, non si rende mai pericoloso. (Dal 74' Kean sv).